Войти
Lenta.ru

Rafale взял на прицел оборонявший Калининград Су-30СМ

189
0
0
Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters
MWM: Францизский Rafale и российский Су-30СМ встретились над Балтикой

Французские истребители Rafale, дислоцированные в Литве, встретились с российскими Су-30СМ, которые, как предполагается, базируются в Калининградской области, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал приводит изображение, на котором Rafale благодаря модулю дальней идентификации и наведения TALIOS взял на прицел Су-30СМ. «Возможности модуля особенно полезны во время операций по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря, где основной задачей является идентификация и мониторинг российских самолетов», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что на изображении TALIOS у Су-30СМ, по всей видимости, можно увидеть противорадиолокационные ракеты Х-31, однако наличие ракет класса «воздух-воздух» «остается неясным».

«Встреча между истребителями Rafale и Су-30 произошла вскоре после того, как французские истребители в первую неделю апреля приступили к очередной ротации в рамках патрулирования воздушного пространства Балтийского региона, прибыв на авиабазу Шяуляй, расположенную всего в 130 километрах от российской территории», — пишет MWM.

Издание отмечает, что истребитель Су-30СМ сопровождал самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.

Журнал признает, что по летным характеристикам Rafale существенно уступает Су-30СМ.

MWM отмечает, что в феврале в Балтийском регионе были развернуты Су-30СМ2 с необычным пакетом вооружения, включающим противорадиационные ракеты Х-31. По данным издания, на вооружении истребителя ракет класса «воздух-земля», а не ракет класса «воздух-воздух», может быть ответом на состояние высокой напряженности между Россией и странами НАТО, сигнализируя о готовности Москвы при необходимости перейти в наступление против критически важных наземных целей потенциального противника.

В феврале MWM со ссылкой на индийскую прессу написал, что Минобороны Индии рассматривает закупку у России 40 полностью боеготовых истребителей пятого поколения Су-57.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Литва
Россия
Франция
Продукция
Rafale
ПАК ФА
Су-30
Х-31
Проекты
NATO
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
