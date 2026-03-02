Войти
Раскрыто число «покупаемых» Индией у России истребителей Су-57

Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

MWM: Минобороны Индии рассматривает закупку у России 40 истребителей Су-57

Минобороны Индии рассматривает закупку у России 40 полностью боеготовых истребителей пятого поколения Су-57. Об этом со ссылкой на индийскую прессу сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Журнал отмечает, что в случае с Су-57 индийская сторона может поступить так же, как и с приобретением 50 самолетов четвертого поколения Су-30МКИ, то есть после закупки нескольких десятков готовых истребителей постепенно запустить их производство на своей территории.

Издание пишет, что Нью-Дели изучает три основных варианта развития событий — закупку готовых самолетов, их лицензионное производство в Индии и создание на основе Су-57 собственного варианта истребителя. В последнем случае, как отмечает MWM, индийский вариант истребителя пятого поколения будет представлять собой российские планер и двигатели, дополненные индийской авионикой и программным обеспечением, и по своим возможностям может намного превзойти американский F-35.

«Способность индийской промышленности обеспечить конкурентоспособный бортовой радар и другие подсистемы к середине 2030-х годов остается под вопросом», — отмечает журнал.

Ранее MWM заметил, что у российского истребителя пятого поколения Су-57 появился новый шанс в Индии, поскольку французская сторона отказалась предоставлять Нью-Дели доступ к исходному коду программ истребителя Rafale.

