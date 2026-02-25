Войти
На Западе рассказали о новом шансе для Су-57 в Индии

533
0
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
MWM: У российского истребителя Су-57 появился новый шанс в Индии

У российского истребителя пятого поколения Су-57 появился новый шанс в Индии, рассказывает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание со ссылкой на сообщения в прессе утверждает, что французская сторона отказалась предоставлять Индии доступ к исходному коду программ истребителя Rafale. Речь идет, в частности, о его основных электронных системах и комплексе радиоэлектронной борьбы.

Журнал напоминает, что одним из факторов, сыгравших в пользу того, что ранее Индия согласилась купить самолеты Су-30МКИ, стало разрешение России на доступ к их основным системам. MWM пишет, что сейчас Москва предлагает Нью-Дели закупки Су-57 по аналогичной схеме. «Это резко контрастирует с французскими ограничениями на обмен технологиями и оперативную автономию», — говорится в публикации.

Ранее российский министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока проявляют интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57Э.

Также в феврале обозреватель американского журнала 19FortyFive Рубен Джонсон отметил, что Индия получит от Москвы «совсем другой» истребитель пятого поколения Су-57, чем у России.

  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Rafale
ПАК ФА
Су-30
Су-30МК
Проекты
Истребитель 5 поколения
