Российский Су-57Э заинтересовал страны Ближнего Востока

Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Алиханов: Страны Ближнего Востока проявляют интерес к истребителю Су-57Э

Потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока проявляют интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, передает ТАСС.

«Да, несомненно [проявляют интерес]. (…) К ней есть большой интерес, но уже есть, собственно говоря, контракты, но раскрывать их детали я не буду», — сказал он на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».

Алиханов напомнил, что недавно Россия представила экспортный Су-57Э. По его словам, это один из лучших самолетов в мире. Министр подчеркнул, что Су-57 испытали в боевых условиях.

Ранее в феврале госкорпорация «Ростех» сообщила, что Воздушно-космические силы России получили крупную партию истребителей Су-57 в новом техническом облике. Самолеты отличаются обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения.

В том же месяце капитан Военно-воздушных сил Индии М. Дж. Огастин Винод допустил, что доработанный с использованием индийской авионики Су-57 может превзойти американский F-35.

Страны
Индия
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения
