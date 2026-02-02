Преимущество российского Су-57 над американским F-35 объяснили

ВВС Индии: Российский истребитель Су-57 превзойдет американский F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57, доработанный с использованием индийской авионики и программного обеспечения, может превзойти американский F-35 по боевым возможностям при серийной модернизации. Об этом заявил капитан ВВС Индии М. Дж. Огастин Винод, передает Military Watch.

По словам специалиста, двухдвигательная конфигурация истребителя Су-57 обеспечивает заметно лучшие летные характеристики и повышенную живучесть по сравнению с однодвигательными машинами.