Отбор и подготовка боевых пловцов бундесвера.

Рота боевых пловцов бундесвера является основой сформированного 1 апреля 2014 г. в составе ВМС Германии командования сил специального назначения (Kommando Spezialkräfte der Marine, KSM). Характер задач, выполняемых личным составом роты, предъявляет особо высокие требования к морально-психологическим качествам и подготовке кандидатов, желающих служить в этом подразделении.

Отбор будущих боевых пловцов

В состав боевых пловцов ВМС Германии принимаются граждане страны в возрасте не моложе 17 лет. Кандидат может быть мужчиной или женщиной, гражданским лицом или военнослужащим бундесвера любой категории, воинского звания и вида вооруженных сил. При этом, после завершения курса подготовки боевого пловца до окончания срока службы солдата-контрактника должно оставаться не менее четырех лет.

Перед зачислением на курсы специальной подготовки кандидаты проходят конкурсный отбор, включающий медицинскую комиссию, разнообразное тестирование и выполнение спортивных нормативов. Цель конкурса – установить отвечает ли лицо, желающее служить в KSМ, следующим основным требованиям:

физическое развитие выше среднего;

предрасположенность к работе в команде;

готовность к обучению;

психологическая устойчивость и сила воли;

устойчивость к стрессу;

осознанная ответственность и готовность к выполнению секретных задач;

готовность к строгой регламентации службы и жизни.

Нормативы и тестирование

Проверка физической подготовки сводится к выполнению ряда нормативов. В частности, требуется:

пробежать 5000 м за 22 мин.;

проплыть 1000 м за 24 мин.;

пронырнуть под водой 30 м с поворотом;

продержаться под водой 60 сек.;

подтянуться на перекладине 8 раз и

независимо от собственного веса выполнить 15 раз жим лежа штанги весом 50 кг.

Необходимо заметить, что указанные нормативы считаются минимально допустимыми. В процессе тестирования приветствуется их перекрытие и демонстрация кандидатом своих максимальных возможностей.

В случае успешного выполнения нормативов по физической подготовке конкурсант привлекается к многопрофильному тестированию. По его итогам устанавливается пригодность кандидата к водолазному делу, службе на подводной лодке, совершению прыжков с парашютом. Проводится проверка в кислородной барокамере. Сдаются психологические тесты и профильные тесты для военнослужащих KSM. Параллельно определяется благонадежность кандидата и возможность его допуска к конфиденциальным сведениям.

Успешно прошедшие первоначальный отбор конкурсанты приступают к курсу специальной подготовки, в ходе которого продолжается их отсеивание по различным основаниям.

Специальная подготовка боевого пловца бундесвера

Характер службы боевых пловцов постоянно связан с водой, темнотой, холодом, сыростью и другими стрессовыми факторами (например, страхом утопления). В этой связи, их обучение и подготовка в первую очередь направлены на отбор лиц с устойчивой психикой.

Как отмечается в немецких СМИ, "применяемые в ходе подготовки методы могут показаться обывателю бесчеловечными". Так, при выполнении одного из упражнений (при строгом соблюдении мер безопасности) курсанта со связанными руками и ногами ночью бросают в воду и оставляют одного. Считается, если он проходит этот тест, то, во-первых, доказывает свою пригодность к службе в роте, а во-вторых, получает уверенность в себе и значительную мотивацию для дальнейшего обучения.

По соображениям оперативной необходимости с конца 2005 г. продолжительность подготовки боевых пловцов продлена с 15 до 36 месяцев. Кроме того, такое увеличение способствует служебному продвижению в роте до звания боцмана. Курс специальной подготовки разделен на две части: курс 1 (Fachlehrgang 1) и курс 2 (Fachlehrgang 2) по 12 и 24 месяца соответственно.

Специальная подготовка – курс 1

Курс специальной подготовки 1 (F1) направлен на дальнейший отбор и первичную подготовку курсантов. Наряду с изучением различных дисциплин, он включает выполнение сложным многодневных заданий.

Программа стартует с 5-недельной начальной подготовки боевого пловца (Kampfschwimmer Vorausbildung). Занятия проводятся в бассейне, где закладываются основы для работы в открытой воде.

В первой части курсанты ежедневно выполняют заплывы под водой на время и расстояние. Отрабатывают основы свободного погружения и плавание с маской, трубкой и ластами. Осваивается тактика поведения в паре, изучаются меры безопасности на воде и под водой.

Вторая часть начальной подготовки направлена на освоение тактики действий с водолазными аппаратами замкнутого типа моделей LAR от компании Dräger safety. Действия под водой практикуются на фоне различных тактических ситуаций. Отрабатывается выход из затопленного торпедного аппарата. Проводятся ночные погружения и ночные тревоги. Одновременно, курсантам преподается техника плавания.

Параллельно, многократно сдаются вступительные тесты. Результаты документируются с целью отслеживания развития военнослужащих. Обучение также включает занятия по водолазной медицине и усовершенствование санитарной подготовки. По всем изучаемым дисциплинам сдаются письменные и практические экзамены.

Другие направления подготовки Курс управления боевым катером (Kraftbootführerschein) длится 3 недели. Программа включает изучение теории, в частности принципов международной конвенция об охране человеческой жизни на море SOLAS (Safety of Life at Sea), и практических приемов. Теория и практика завершаются экзаменами.

Курс помощника водолаза-минера (Sprenghelferlehrgang) проводится под руководством опытных специалистов. Курсанты изучают порядок обращения и применения ВВ, средств взрывания на суше и в воде. Курс состоит из теоретической и практической частей.

Курс оперативной подготовки боевого пловца (Kampfschwimmereinsatzausbildung) длится 12 недель. Обучение проходит в открытой воде и включает отработку полного спектра действий в этих условиях. Акцент делается на подводном плавании и выполнении упражнений по ориентированию при дальних переходах под водой.

В качестве экзамена курсанты должны найти небольшой буй - несколько сантиметров в диаметре - на значительном удалении и без всплытия. Протяженность дистанции может достигать трех километров.

Кроме того, проводятся ночные погружения и ночные подъемы по тревоге. Обучение завершается "пользующимся дурной славой пятничным перемещением": марш-бросок на 30 км и 30 км заплыва.

Курс тактики (Kampfschwimmertaktik) включает изучение основ боевых действий на суше, стрельбы и ближнего боя (Close Quarter Combat, CQC). В программу также входят способы проникновения в расположение противника и на борт корабля. Продолжительность – 12 недель.

Дополнительно, в рамках первой части специальной подготовки проводится дальний водный подход на каяках или плотах. Проводится начальная одиночная подготовка (Einzelkämpfervorausbildung, 2 недели). В ходе одиночной подготовки курсанты постоянно живут на открытой местности ("в поле"). Вода является постоянным спутником. Ежедневно проводятся дневные или ночные марши с ориентированием на местности.

Курс специальной подготовки 1 заканчивается 10-дневным учением в зимний период, перед Рождеством.

Специальная подготовка – курс 2

Поскольку в ходе второй части специальной подготовки (F2) военнослужащий получает квалификацию боцмана, перед прохождением курса курсант должен иметь прочный набор навыков и уровень подготовки, позволяющий подписать военный контракт. При этом, практикуется сдача квалификационных экзаменов экстерном.

Программа F2 включает достаточно широкий набор дисциплин:

Курс подготовки унтер-офицера (Unteroffizierlehrgang). Части I и II, по 3 месяца каждая. Проводятся в школе унтер-офицеров ВМС в г. Плён (Plön).

Курс военного водителя. Подготовка для получения водительских прав категорий В, С, Е. Продолжительность – 6 недель. Обучение управлению военной техники по курсу для военно-учебных заведений. Проводится в учебном центре военных водителей.

Курс одиночного бойца (Einzelkämpferlehrgang) в г. Хаммельбург (Hammelburg) длительностью 4 недели. Содержание: жизнь и выживание в поле, ориентирование на незнакомой местности, преодоление сложных участков местности и способы взаимодействия со своими и союзными войсками. Приобретаются навыки управления отделением.

Курс прыжков с парашютом с автоматическим открытием купола (Fallschirmspringerlehrgang automatik). Тренинг в течение 4 недель в учебном центре воздушно-десантных войск в г. Альтенштадт (Altenstadt). Курсанты получают опыт прыжков с парашютом с автоматическим открытием купола из самолетов военно-транспортной авиации бундесвера.

Курс водолаза-инструктора (Tauchereinsatzleiterschulung). Длительность – 8 недель. Подготовка до уровня инструктора подводного плавания с аквалангом на сжатом воздухе, а также с кислородным изолирующим аппаратом. Теоретическая и практическая подготовка с экзаменами. Курсанты изучают различные способы погружения, поиска и разведки под водой, а также проведения водолазных работ.

Курс инструктора-подрывника (Sprengleiter). Длительность – 3 недели. Изучается применение минно-взрывных средств над и под водой.

Курс подготовки командира группы. Общая продолжительность – 15 недель. Состоит из четырех частей: подготовка по связи (2 недели), продвинутый курс владения личным оружием (6 недель), специальная разведка (4 недели), прямые операции (3 недели).

Цель курса – воспитание творческих способных преодолевать трудности "отказоустойчивых солдат".

Курсанты получают продвинутую подготовку по наземным видам вооружений и стрелковому оружию (стрельба на реакцию, стрельба из всех специальных видов оружия боевых пловцов денем и ночью). Изучают способы проникновения в здания и на корабли, взаимодействие с воздушными и морскими боевыми средствами, способы поддержания высокой мобильности (использование БРМ типов "Моваг", "Игл V" и квадроциклов). Осваивается планирование и проведение операций. В завершении проводится учение, где курсанты должен продемонстрировать полученные навыки в комплексе.

Медицинский курс для сил СпН (Sanitätslehrgang Spezialkräfte). Длительность – 3 недели. Проводится в учебном центре специальных операций в г. Пфуллендорф (Pfullendorf).

Дается продвинутая медицинская подготовка по выявлению и устранению угрожающих жизни заболеваний, а также по эффективной обработке ран в условиях сложной тактической обстановки. В дополнение к изучению необходимых мер первой медицинской помощи, преподаются анатомия, физиология, патофизиология, травматология и введение в лекарственные средства.

Обучение завершается теоретическими и практическими экзаменами, проводимыми на фоне тактической обстановки. Программа имеет международное обозначение, как "Первая помощь в боевых условиях категории B" (Combat First Reponder B).

Курс выживания для сил СпН. Длительность – 4 недели, в учебном центре специальных операций в г. Пфуллендорф. Военнослужащие обучаются основам выживания в тылу врага и сопротивлению на допросах. После одной недели теоретической и практической подготовки организуются 3-недельные полевые учения.

Курс прыжков с парашютом со свободным падением и последующим ручным раскрытием купола (Freifallausbildung). Длительность – 4 недели, в учебном центре ВДВ в г. Альтенштадт.

Курсанты получают опыт прыжков с большой высоты с низким раскрытием парашюта (High Altitude Low Opening, HaLo) и с раскрытием парашюта на большой высоте (High Altitude Hight Opening, HaHo). Прыжки совершаются в полном снаряжении и с дополнительным грузом, ночью, с прибором ночного видения.

Тактика действий воздушно-десантных войск. Проводится в течение 2 недель, также в г. Альтенштадт. Отрабатывается покидание вертолета в сложных условиях пересеченной местности, в горах, в лесу или на борт судна.

Курс в горном учебном центре, г. Миттенвальд (Mittenwald). На протяжении двух недель отрабатываются спуски и подъемы в горах, сооружение переправ для преодоления труднопроходимых участков местности.

Курс английского языка (SLP 1110). Проводится в течение 3 месяцев в школах бундесвера. Завершается устным тестированием. Курс является необходимым условием для получения знания боцмана.

Дополнительные дисциплины Дополнительно в программу подготовки боевых пловцов могут включаться следующие дисциплины:

курс парашютиста-инструктора, выпускающего (4 недели);

курс санитара скорой медицинской помощи, фельдшера;

подготовка патрульных ( Patrole Course , 4 недели);

, 4 недели); оперативное планирование для командиров взводов ( Platoon Commanders Planing Course , 4 недели);

, 4 недели); планирование комбинированных совместных специальных операций (Combined Joint Special Operations Planing Course, 2 недели).

Фельдшерская подготовка проходит в госпиталях бундесвера. Как отмечают сами военнослужащие, является "одним из немногих навыков, которые могут быть использованы в гражданской жизни после армии".

Курсы патрульных и оба курса планирования являются международными и проводятся на базе учебного центра сил СпН в г. Пфуллендорф. Программа включает вопросы планирования на уровне группы, взвода и штаба специальной операции соответственно. Курсы проводятся на английском языке с международным участием.

К особенностям подготовки военнослужащих оперативной группы "Море" (EinsGrpSee) относится дополнительное изучение глобальной морской системы связи при бедствиях (Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS), а также повышение навигационной квалификации.

Личный состав отряда медицинской поддержки специальных операций (SOMST) помимо медицинской подготовки получает знания правил ведения специального радиообмена, применения всех видов специального оружия, изучает приемы аварийно-восстановительных работ.

Специализация боевых пловцов

После окончания курсов специальной подготовки каждому боевому пловцу присваивается специализация. В соответствии с ней военнослужащие KSM готовятся по программам:

медиков (фельдшер СпН);

радистов;

снайперов OSA ( Optronische Spezial Aufklärung , рус. – специальная разведка оптоэлектронными средствами);

, рус. – специальная разведка оптоэлектронными средствами); саперов ( Breacher ) – специалистов по проникновению и обезвреживанию боеприпасов и СВУ;

) – специалистов по проникновению и обезвреживанию боеприпасов и СВУ; передовых авиационных наводчиков ( FAC / SOTAC );

); операторов БПЛА.

Как отмечают эксперты, особые условия службы в роте боевых пловцов приводят к тому, что на протяжении длительного периода подразделение испытывает значительные проблемы с набором новых курсантов.

Большая часть кандидатов исключается в ходе отборочного конкурса, после первых тестов на пригодность. Другие претенденты терпят неудачу в первые недели и месяцы специальной подготовки. Перспективу завершить всю трехлетнюю программу имеют только те, кто закончил первый год обучения.

Согласно опубликованным данным, начиная с 1964 г., общее число успешно прошедших требуемую подготовку составляет менее 500 человек. Среди них нет ни одной женщины.

По материалам журнала MarineForum и ресурса www. kampfschwimmer.de