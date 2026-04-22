Российская «Гвоздика» в зоне СВО получила «динамическую защиту» из сосны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил России получила импровизированную дополнительную защиту из бревен. На соответствующие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машину группировки войск «Восток», которая выполняет задачи в Запорожской области, прикрыли экранами из сосны. «Динамическая защита» установлена на большей части корпуса и башни «Акации». Также САУ получила решетчатый «мангал» для защиты крыши башни от дронов-камикадзе.

Самоходную гаубицу «Гвоздика» выпускали в СССР до 1991 года. Башня и корпус машины состоят из листов брони толщиной до 20 миллиметров, которые обеспечивают защиту от пуль и осколков. Основное вооружение установки — нарезная гаубица калибра 122 миллиметра.

В марте в зоне СВО заметили артиллерийскую установку 2С31 «Вена». САУ на шасси боевой машины пехоты БМП-3 вооружена комбинированным орудием, которое совмещает свойства пушки, гаубицы и миномета.

  • 22.04 04:50
  • 13
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы
  • 22.04 00:13
  • 1
"Бук-М3" может поразить любую ракету НАТО, заявил оператор
  • 21.04 23:50
  • 1
Стало известно о появлении новейшего радара у российских Су-35
  • 21.04 23:46
  • 1
Стало известно об ожиданиях Индии от Су-57 с «изделием 30»
  • 21.04 19:41
  • 3
Российские промышленники заявляют о провале экономической политики властей
  • 21.04 18:48
  • 125
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 21.04 16:57
  • 0
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 21.04 16:32
  • 0
Комментарий к "Зеленский заявил о необходимости скорейшего создания антибаллистической системы ПВО"
  • 21.04 14:26
  • 15610
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 12:48
  • 1093
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 21.04 09:21
  • 1
Перспективы российского «мини-Панциря» оценили
  • 21.04 04:59
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации. Продолжение"