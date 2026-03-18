Редкую САУ «Вена» заметили в зоне СВО

Архивное фото. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia
В зоне СВО заметили редкую артиллерийскую установку 2С31 «Вена»

Самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С31 «Вена», которая редко попадает на кадры из зоны боевых действий, заметили на одном из направлений специальной военной операции (СВО). На фотографию САУ обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке видна «Вена» с козырьком, который прикрывает крышу башни от дронов-камикадзе. Также верхнюю полусферу машины прикрыли маскировочной сетью.

Артиллерийско-минометную установку на шасси боевой машины пехоты БМП-3 впервые представили в 1997 году, а в 2007-м САУ прошла государственные испытания. «Вена» несет комбинированное орудие, совмещающее свойства пушки, гаубицы и миномета. Установка способна поражать цели на дальности до 12 километров управляемыми боеприпасами «Китолов-2».

В ноябре генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что государственные испытания самоходного артиллерийского орудия «Лотос» идут по графику. Разработанная для нужд Воздушно-десантных войск России установка построена на базе БМД-4М.

  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 10:49
  • 657
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.03 10:22
  • 15028
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней
  • 17.03 13:48
  • 1
Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО
  • 17.03 09:42
  • 1
Робот-кентавр из Китая поможет переносить тяжелые грузы, радикально снижая нагрузку на человека
  • 17.03 09:26
  • 1
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя