Российский прибор отправится на Луну на китайском «Чанъэ-7»

Фото: China Stringer Network / Reuters
ИКИ: Прибор «Пылевой мониторинг Луны» установили на лунный аппарат КНР «Чанъэ-7»

Российский прибор «Пылевой мониторинг Луны», разработанный специалистами Института космических исследований (ИКИ) РАН, установили на китайский лунный посадочный аппарат Chang'e-7 («Чанъэ-7»). Об этом сообщили в Институте, передает ТАСС.

Аппарат планируют отправить к Луне летом-осенью. Разработка ИКИ РАН предназначена для исследования плазменно-пылевой экзосферы естественного спутника Земли. Прибор позволит изучать динамику пылевой компоненты, регистрировать микрометеориты и вторичные пылевые частицы лунного реголита, а также измерять их физические характеристики. При помощи «Пылевого мониторинга Луны» планируют изучать динамику электрического поля у космического аппарата и оценивать взаимодействие лунной экзосферной плазмы с внешними воздействиями.

Прибор измеряет механический импульс пылевых частиц, которые попадают на специальные сенсоры. Это дает возможность просчитывать размер и скорость частиц. Также изделие получило зонд Ленгмюра для измерения локальных параметров окружающей плазмы.

Российский прибор включили в состав миссии «Чанъэ-7» в рамках соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и Китайской национальной космической администрацией.

Ранее в апреле научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров сообщил, что Луна содержит большие запасы редкого изотопа гелий-3.

