В России напомнили о запасах гелия-3 на Луне

Фото: Alicepublic / Wikimedia
Астроном Назаров: Луна содержит большие запасы редкого изотопа гелий-3

Луна содержит большие запасы полезных ископаемых, в частности, редкого изотопа гелий-3, напомнил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров.

«На Луне скрыто достаточно большое количество полезных ископаемых. В том числе достаточно перспективный источник энергии, которого очень мало на Земле, — гелий-3», — заметил ученый.

По его словам, использование гелия-3 позволит освоить новую энергетическую отрасль, однако создание промышленных объектов на Луне для этого потребует не одно десятилетие.

Ранее заместитель директора департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос» Денис Кутовой заметил, что перед размещением российской базы на Луне необходимо определить оптимальное местоположение объекта.

Также в апреле экипаж космического корабля Artemis II установил рекорд дальности полета человека от Земли.

