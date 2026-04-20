Российские Су-30МКА сопроводили самолет Папы Римского

Су-30МКА алжирских ВВС.

Истребители Су-30МКА российского производства Военно-воздушных сил (ВВС) Алжира сопроводили самолет Папы Римского Льва XIV. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».



Издание, комментируя ролик, отмечает, что на законцовках крыльев самолета видны контейнеры со станциями активных помех САП-518 «Регата».

Понтифик 15 апреля завершил свой исторический визит в Алжир.

Ранее в апреле Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что один из истребителей пятого поколения Су-57Э, которые получили ВВС Алжира, впервые показали на качественном снимке.

В сентябре 2025 года западный военно-аналитический журнал Military Watch писал, что благодаря российскому оружию Израиль не решается бомбить Алжир.

