Переданные Киеву норвежские мины оказались неисправными

Forsvarets forum: Переданные Киеву норвежские мины NM123 оказались неисправными

Мины NM123, которые Норвегия передала Киеву, оказались неэффективными. Взрыватель боеприпаса работал не в полной мере, пишет издание норвежских вооруженных сил (ВС) Forsvarets forum.

Как пишет журнал, до сведения украинских военных не довели, что боеприпасы считаются «ограниченно пригодными». Осколочно-фугасная мина калибра 81 миллиметр оснащена переключателем взрывателя, который позволяет выбрать воздушный подрыв или срабатывание от удара. На поставленных Украине изделиях из-за неисправности работал только режим подрыва от удара.

Отмечается, что боеприпасы, которые применяли ВСУ, не срабатывали.

