На Украине в российских «Геранях-2» нашли чипы из США

На Украине заявили об использовании Россией чипов из США в дронах «Герань-2»

На Украине заявили об использовании Россией самых современных чипов из США в дронах-камикадзе «Герань-2», пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что на представленных украинской стороной фотоматериалах можно найти процессоры Texas Instruments (отвечают за сложные вычисления и инерциальную навигацию), модули памяти AMD/Xilinx (хранят полетные задания и карты местности) и интерфейсы Maxim Integrated (обеспечивают стабильную связь и помехоустойчивую передачу данных).

«Использование гражданских чипов мирового уровня позволяет достичь высокой надежности при относительной дешевизне производства», — заключает Telegram-канал.

Ранее издание сообщило, что у Украины имеются отдельные образцы целых российских дронов «Герань» из-за особенностей их конструкции, выдерживающей падение с большой высоты.

В марте Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что дрон-камикадзе «Герань» получил пассивную радиолокационную головку самонаведения, позволяющую обнаруживать радары противника.