Войти
Lenta.ru

Российские саперы применили роботизированные «газонокосилки»

308
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

«Эмерком-Демайнинг»: Саперы начали применять роботизированные «газонокосилки»

Российские саперы начали использовать роботизированные «газонокосилки», которые применяют в ходе работы на Донбассе. Об этом рассказал начальник работ отряда гуманитарного разминирования компании «Эмерком-Демайнинг» Александр, передает ТАСС.

Радиоуправляемые машины позволяют подготовить территории к очистке от взрывоопасных предметов. «Особенно это удобно по высокой траве, то есть нет необходимости заходить вручную, либо триммером все это обрабатывать», — сказал собеседник агентства.

«Газонокосилки» собирают сотрудники отряда. Руководитель отметил, что на сборку одного робота уходит около трех дней. Сейчас в арсенале саперов есть пять таких машин. Максимальная дальность работы устройства — 500 метров.

В октябре 2025 года боец группировки российских войск «Север» рассказал, что бронированная машина разминирования БМР-3М «Вепрь» может выдержать несколько подрывов противотанковых мин ТМ-62.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМР-3М Вепрь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
