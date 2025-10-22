Войти
Lenta.ru

Живучесть выдерживающего подрывы мин «Вепря» оценили

322
0
0
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС.

Боец Сова: Машина разминирования «Вепрь» выдерживает подрыв 15 мин ТМ-72

Бронированная машина разминирования БМР-3М «Вепрь» может выдержать несколько подрывов противотанковых мин ТМ-62. Живучесть машины оценили бойцы группировки российских войск «Север», передает ТАСС.

«[БМР-3М] Предназначена для прокладки путей и сплошного разминирования. Попадаются в основном противотанковые мины. Выдерживает шесть противотанковых ТМ-62 и 15 ТМ-72. Машина очень надежная», — сказал командир «Вепря» с позывным Сова в предоставленном Министерством обороны видео.

В ведомстве добавили, что инженеры группировки войск «Север» ежедневно проводят разминирование приграничных территорий Курской области. Помимо БМР, саперы используют различные робототехнические комплексы, современные миноискатели и инженерные щупы.

БМР-3М построена на шасси танка Т-90. Машина с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил может использовать колейные минные тралы КМТ-7 и КМТ-8. В арсенал БМР входят крупнокалиберный пулемет и дымовые гранатометы.

В октябре «Известия» писали, что инженерно-саперный взвод бригады «БАРС-Курск» провел испытания лазера для дистанционного разминирования. Луч лазера способен прожечь корпус взрывоопасного предмета.

