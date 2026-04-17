Фото: Danazar / Wikimedia
Американский конвертоплан MV-75 получил официальное название Cheyenne II

Новейший конвертоплан армии США MV-75, который в перспективе заменит вертолет UH-60 Black Hawk, получил официальное название Cheyenne II, пишет TWZ.

Портал отмечает, что название связано с популярным в холодную войну вертолетом AH-56 Cheyenne. «Это название также продолжает армейскую традицию называть вертолеты в честь великих индейских племен и займет свое место среди таких символов, как Apache, Chinook и Lakota», — говорится в публикации.

В январе Defense News сообщило, что армия США получит новые конвертопланы Bell MV-75, которые разрабатывали под обозначением V-280 Valor, в 2026 году.

В мае 2023-го то же издание рассказало, что, несмотря на создание новых летательных аппаратов, армия США продолжит использовать разработанные десятилетия назад вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk еще 30-40 лет.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 11:28
  • 3
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 17.04 11:23
  • 1
Китайский военный ИИ во время испытаний превзошел реальных командиров
  • 17.04 10:54
  • 15557
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 10:00
  • 1
Перехват российских Ту-142 у Аляски дюжиной самолетов объяснили
  • 17.04 09:52
  • 1
Шойгу: Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Прибалтики
  • 17.04 09:46
  • 1
В США признали лидерство России в одной сфере
  • 17.04 05:20
  • 2
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 17.04 00:07
  • 2
Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов
  • 16.04 23:16
  • 1
«Создают самолёт Судного дня»: зарубежная оценка новой модели Ил-96
  • 16.04 22:47
  • 3
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 18:16
  • 5
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 10:57
  • 2
Предложение о восстановлении старых самолётов Ан-2
  • 16.04 09:15
  • 1
Российские «Опустошители» пережили бомбардировки Ирана
  • 16.04 09:10
  • 1
Новый российский 4-местный учебный самолет налетал первые 10 часов
  • 16.04 08:45
  • 1
В США сочли Су-57 худшим в мире стелс-истребителем