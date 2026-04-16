В России оценили немецкий аналог «Герани»

Фото: Ebrahim Noroozi / Pool via Reuters
Матвийчук: К немецкой копии «Герани» для ВСУ нужно относиться серьезно

Дроны-камикадзе Anubis, которые немецкая компания Auterion Airlogix Joint Venture будет выпускать для нужд ВСУ, смогут наносить ущерб. Возможности аппарата, который считается аналогом российского дрона «Герань-2» и иранского Shahed-136, оценил эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

Он допустил, что Anubis отличается от «Герани», поскольку практически невозможно создать полностью идентичную копию. «Но наносить ущерб такой дрон, конечно же, будет. К этому надо относиться очень серьезно. Я думаю, сначала будет небольшая партия беспилотников. Потом могут быть и тысячи», — сказал Матвийчук.

Эксперт также предположил, что Берлин может переориентировать отдельные объекты автомобильной промышленности на выпуск дронов.

Ранее стало известно, что контракт на выпуск дронов компанией Auterion Airlogix профинансировало правительство Германии. Помимо копий «Герани», предприятие будет выпускать похожие на «Ланцеты» беспилотники Seth-X.

  • 16.04 06:23
  • 15539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 05:16
  • 0
Комментарий к "Россия окончательно распрощалась с Европой"
  • 16.04 03:38
  • 0
Комментарий к "США пора действовать с Россией по-жесткому"
  • 16.04 02:19
  • 1
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 02:13
  • 1
Трамп: США не стоит ждать помощи НАТО в более масштабных вопросах, чем Иран (Fox News, США)
  • 16.04 01:54
  • 4
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 01:33
  • 4
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 16.04 01:30
  • 1
США заподозрили в подготовке удара по Ирану сотнями Tomahawk
  • 15.04 23:08
  • 4
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 15.04 18:27
  • 1080
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 15.04 17:15
  • 1
Вояж: дайте деньги
  • 15.04 17:14
  • 0
Переговорная тема не снимается с повестки
  • 15.04 16:05
  • 172
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.04 13:34
  • 6
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 15.04 13:00
  • 2
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России