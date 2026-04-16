Германия выпустит «тысячи» копий «Герани» для Украины

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Немецкая компания Auterion Airlogix Joint Venture получила контракт на производство барражирующих боеприпасов, похожих на российские «Герани». Об этом сообщает Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

Соглашение профинансировало правительство Германии. Отмечается, что в рамках контракта выпустят «тысячи» дронов-камикадзе с искусственным интеллектом для Киева. Компания будет производить тактические аппараты Seth-X, похожие на российские «Изделия-51» из состава комплекса «Ланцет». Также Auterion хочет выпускать дальнобойные дроны Anubis.

Судя по фото, Anubis — это копия российской «Герани-2» и иранского Shahed-136. Аппарат с треугольным крылом оснащен двигателем внутреннего сгорания с толкающим винтом. Можно допустить, что характеристики Anubis сравнимы с серийными аппаратами этого класса. Shahed-136 несет боевую часть весом около 50 килограммов, а дальность полета дрона составляет 2000 километров.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что у Киева есть отдельные образцы целых «Гераней», поскольку их корпус выдерживает падение с большой высоты.

