Американский «Цербер» B-21 впервые полностью показали на фото

TWZ: Новый бомбардировщик B-21 ВВС США впервые полностью показали на фото

Новый малозаметный самолет B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США впервые показали на фото, которое полностью демонстрирует верхнюю часть стратегического бомбардировщика. Об этом пишет TWZ.

Снимок, предоставленный компанией Northrop Grumman, сделали в ходе недавних испытаний по дозаправке в воздухе первого B-21 с собственным именем Cerberus («Цербер»). Ранее производитель частично демонстрировал лишь переднюю часть и борт самолета. В пресс-релизе компании отметили, что в производственную инфраструктуру вложили более пяти миллиардов долларов. Это позволит доставить первые самолеты на авиабазу Эллсуорт в 2027 году.

В публикации напомнили, что B-21 меньше строевых стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. При этом новая модель обладает большей дальностью полета. «Судя по изображениям инверсионных следов и общим чертам конструкции, у B-21, скорее всего, два двигателя, а не четыре, как у его предшественника», — пишет TWZ.

Автор предположил, что длина фюзеляжа B-21 сравнима с длиной истребителя F-15. Размах крыла бомбардировщика оценивают в 44-47 метров.

В марте ВВС США сообщили, что совместный полет B-21 и самолета-заправщика KC-135 Stratotanker продлился 5,5 часа.