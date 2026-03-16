Войти
Lenta.ru

Американский «стратег» B-21 совершил полет на близком расстоянии

Фото: David Swanson / Reuters
ВВС США рассказали о новом полете стратегического бомбардировщика B-21

Новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который ранее запечатлели в небе, совершал полет на близком расстоянии с самолетом-заправщиком. Об этом рассказывает Defense News со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Отмечается, что парный полет B-21 и заправщика KC-135 Stratotanker продлился 5,5 часа. Самолеты засняли над пустыней Мохаве недалеко от базы ВВС США Эдвардс, расположенной в штате Калифорния. Как пишет издание, этот полет стал первым шагом на пути к подтверждению возможностей, которые позволят B-21 выполнять задачи дальнего бомбардировщика.

При этом в заявлении ВВС не упомянули дозаправку. «Мы можем подтвердить, что самолет B-21 Raider завершил тестовое мероприятие, включающее полет на близком расстоянии с самолетом KC-135 Stratotanker», — говорится в сообщении.

В феврале издание Breaking Defense писало, что корпорация Northrop Grumman и ВВС США заключили соглашение, которое предполагает выделение 4,5 миллиарда долларов на расширение производственных мощностей. Это позволит получить заказанные B-21 в 2027 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
KC-135
Компании
Northrop Grumman
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
