Войти
Lenta.ru

Европа нарастит производство тротила

240
0
0
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters.

Defense News: Европа нарастит производство тротила

Европа нарастит производство тротила на фоне увеличивающейся потребности континента в боеприпасах, пишет Defense News.

По данным издания, шведская компания Swebal строит первый со времен холодной войны завод в Швеции по производству тротила, тогда единственный в Европе крупный завод по производству тротила в Польше инвестирует средства в увеличение производственных мощностей.

«Когда холодная война подходила к концу, в Европе было семь крупных заводов по производству тротила. Сегодня остался только один такой завод, принадлежащий компании Nitro-Chem в Польше. Этого явно недостаточно для удовлетворения потребностей Европы, и поэтому инвестиции, которые Swebal продвигает в Швеции, являются элементом столь необходимого наращивания производственных мощностей в Европе», — сказал соучредитель и генеральный директор Swebal Йоаким Сьеблом.

Руководитель добавил, что новый завод, запуск которого намечен на 2028 год, должен иметь мощность по производству более четырех тысяч тонн тротила в год. Для сравнения, по данным Swebal, Россия производит более 50 тысяч тонн тротила в год. По словам Сьеблома, в текущей ситуации европейской стороне необходимо обратить внимание «на имеющиеся запасы редкоземельных металлов, которые в основном поставляются китайскими поставщиками, полупроводников от тайваньских компаний, а также азиатских энергетических материалов, от которых так сильно зависят европейские компании».

Компания Nitro-Chem, в свою очередь, по данным издания, в марте заключила соглашение об открытии второго цеха по производству тротила на своем заводе в Быдгоще на западе Польши.

Ранее портал TWZ заметил, что Армия США в рамках бюджетного запроса Пентагона на 2027 финансовый год планирует увеличить на 950 процентов закупки ракет Precision Strike Missile (PrSM).

Также в марте издание Defense News заметило, что в бюджетном запросе на 2027 финансовый год Военно-морские силы США захотели на 1200 процентов увеличить закупки ракет Tomahawk, запасы которых истощились в ходе американской операции Epic Fury («Эпическая ярость») в Иране.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Польша
Россия
США
Швеция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
