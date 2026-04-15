Войти
Техносфера

Новый российский 4-местный учебный самолет налетал первые 10 часов

УТС «Танго».
Источник изображения: Спектра Эйркрафт

13 апреля 2026 года представители российской компании «Спектра Эйркрафт» рассказали о том, как идут летные испытания нового отечественного учебно-тренировочного самолета «Танго». Первая машина выполнила уже 16 полетов с 49 посадками, скоро к ней присоединится вторая.

По информации разработчиков, сейчас на летных испытаниях находится первый самолет РТ.003, его суммарный налет приближается к 10 часам. «Танго» проверили на рулении и скоростных пробежках, выполнили подлеты и первый полноценный полет. Отработали определение аэродинамических поправок ПВД и взлетно-посадочных характеристик. Проверили устойчивость, управляемость, разгоны, торможения и скорости наивыгоднейшего набора высоты («зубцы»). Наработка двигателя первого летного экземпляра превысила 18 часов.

Ранее российские СМИ сообщали, что в феврале 2026 года состоялась макетная комиссия Авиарегистра с участием разработчика и ключевых поставщиков, по итогам которой был сформирован перечень замечаний. Это ключевой шаг на пути к началу сертификационных испытаний и дальнейшему получению сертификата типа на самолет «Танго». Группа компаний S7 продолжает оформление документации по требованиям ФАП-21 (раздел J). С 25 по 27 марта Росавиация проверила компанию на соответствие требованиям для выдачи сертификата Разработчика авиационной техники.


В апреле 2026 года будет выполнена доработка датчиков триммера и закрылков, после чего машина продолжит программу лётных испытаний. Также к уже летающему РТ.003 готовится присоединиться второй экземпляр PT.005. Испытания проводятся в Новосибирске на базе СибНИА имени С.А. Чаплыгина, где сделаны фото к этому материалу.


Иван Захаров, использованы фото компании «Спектра Эйркрафт»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 02:13
  • 15526
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 02:12
  • 1078
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 14.04 20:26
  • 0
Комментарий к "Россия вооружается, а Европа угодила в ловушку ПВО (Die Welt, Германия)"
  • 14.04 18:53
  • 1
«Акупунктура» демократии
  • 14.04 16:48
  • 5
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 14.04 16:46
  • 2
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 14.04 14:29
  • 0
Непослушный вассал Вашингтона и нерукопожатные политики Прибалтики
  • 14.04 08:50
  • 1
В России изучили поврежденный Ираном американский KC-135R
  • 14.04 01:39
  • 1
Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
  • 13.04 18:30
  • 1
Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС
  • 13.04 18:30
  • 0
Комментарий к "Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 13.04 18:06
  • 1
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 13.04 17:42
  • 1
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России
  • 13.04 16:15
  • 6
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 13.04 13:49
  • 116
МС-21 готовится к первому полету