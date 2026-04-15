Новый российский 4-местный учебный самолет налетал первые 10 часов

13 апреля 2026 года представители российской компании «Спектра Эйркрафт» рассказали о том, как идут летные испытания нового отечественного учебно-тренировочного самолета «Танго». Первая машина выполнила уже 16 полетов с 49 посадками, скоро к ней присоединится вторая.

По информации разработчиков, сейчас на летных испытаниях находится первый самолет РТ.003, его суммарный налет приближается к 10 часам. «Танго» проверили на рулении и скоростных пробежках, выполнили подлеты и первый полноценный полет. Отработали определение аэродинамических поправок ПВД и взлетно-посадочных характеристик. Проверили устойчивость, управляемость, разгоны, торможения и скорости наивыгоднейшего набора высоты («зубцы»). Наработка двигателя первого летного экземпляра превысила 18 часов.

Ранее российские СМИ сообщали, что в феврале 2026 года состоялась макетная комиссия Авиарегистра с участием разработчика и ключевых поставщиков, по итогам которой был сформирован перечень замечаний. Это ключевой шаг на пути к началу сертификационных испытаний и дальнейшему получению сертификата типа на самолет «Танго». Группа компаний S7 продолжает оформление документации по требованиям ФАП-21 (раздел J). С 25 по 27 марта Росавиация проверила компанию на соответствие требованиям для выдачи сертификата Разработчика авиационной техники.

УТС «Танго». Источник: Спектра Эйркрафт

В апреле 2026 года будет выполнена доработка датчиков триммера и закрылков, после чего машина продолжит программу лётных испытаний. Также к уже летающему РТ.003 готовится присоединиться второй экземпляр PT.005. Испытания проводятся в Новосибирске на базе СибНИА имени С.А. Чаплыгина, где сделаны фото к этому материалу.

Иван Захаров, использованы фото компании «Спектра Эйркрафт»