Неизвестный российский заказчик получил 36 новых отечественных грузовых БПЛА

Выпускаемый серийно отечественный грузовой беспилотник TFM-15-8E поступает заказчику по лизинговой схеме. В 2026 году переданы 36 таких БПЛА, из них 18 поступили в начале апреля. Сообщается, что эти машины будут использоваться для решения логистических задач.

Что такое TFM-15-8E? Это беспилотное воздушное судно самолётного типа с вертикальным взлётом и посадкой длиной 2,5 метра и шириной 3,7 метра. Дрон разработан и выпускается российской компанией «ЛМТ» («Летающие машины Тюринга»).

БПЛА максимальной взлетной массой 80 килограммов оборудован 9 электродвигателями и перевозит 15 килограммов груза на расстояние 200 км со скоростью до 160 км/ч. Грузовой беспилотник работает на высотах до 3 километров при максимально допустимых скоростях ветра до 15 метров в секунду и в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия, а также может выполнять полеты в условиях обледенения.

БПЛА TFM-15-8E. Источник: налетай.рф

Для управления БПЛА производителем разработано оригинальное программное обеспечение. Системы этого российского беспилотника многократно резервированы для обеспечения безопасного управления.

Что за компания выступила заказчиком партии из 36 БПЛА TFM-15-8E пока в российских СМИ и открытых источниках не сообщается, но приводится информация, что сделка выполнена через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

