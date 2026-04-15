Неизвестный российский заказчик получил 36 новых отечественных грузовых БПЛА

БПЛА TFM-15-8E
Источник изображения: налетай.рф

Выпускаемый серийно отечественный грузовой беспилотник TFM-15-8E поступает заказчику по лизинговой схеме. В 2026 году переданы 36 таких БПЛА, из них 18 поступили в начале апреля. Сообщается, что эти машины будут использоваться для решения логистических задач.

Что такое TFM-15-8E? Это беспилотное воздушное судно самолётного типа с вертикальным взлётом и посадкой длиной 2,5 метра и шириной 3,7 метра. Дрон разработан и выпускается российской компанией «ЛМТ» («Летающие машины Тюринга»).

БПЛА максимальной взлетной массой 80 килограммов оборудован 9 электродвигателями и перевозит 15 килограммов груза на расстояние 200 км со скоростью до 160 км/ч. Грузовой беспилотник работает на высотах до 3 километров при максимально допустимых скоростях ветра до 15 метров в секунду и в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия, а также может выполнять полеты в условиях обледенения.


Для управления БПЛА производителем разработано оригинальное программное обеспечение. Системы этого российского беспилотника многократно резервированы для обеспечения безопасного управления.

Что за компания выступила заказчиком партии из 36 БПЛА TFM-15-8E пока в российских СМИ и открытых источниках не сообщается, но приводится информация, что сделка выполнена через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).


Иван Захаров, использованы иллюстрации портала налетай.рф

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • 15.04 02:13
  • 15526
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 02:12
  • 1078
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 14.04 20:26
  • 0
Комментарий к "Россия вооружается, а Европа угодила в ловушку ПВО (Die Welt, Германия)"
  • 14.04 18:53
  • 1
«Акупунктура» демократии
  • 14.04 16:48
  • 5
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 14.04 16:46
  • 2
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 14.04 14:29
  • 0
Непослушный вассал Вашингтона и нерукопожатные политики Прибалтики
  • 14.04 08:50
  • 1
В России изучили поврежденный Ираном американский KC-135R
  • 14.04 01:39
  • 1
Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
  • 13.04 18:30
  • 1
Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС
  • 13.04 18:30
  • 0
Комментарий к "Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 13.04 18:06
  • 1
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 13.04 17:42
  • 1
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России
  • 13.04 16:15
  • 6
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 13.04 13:49
  • 116
МС-21 готовится к первому полету