В России начали производство складной «Матрешки» с донаведением

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

ЦБСТ рассказал о серийном производстве складного дрона «Матрешка» с донаведением

Расположенная в Санкт-Петербурге компания «Кравт» начала серийное производство складных FPV-дронов «Матрешка» с системой донаведения. Об этом рассказали в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), передает ТАСС.

Квадрокоптер получил складные лучи рамы, которые позволяют использовать трубчатый контейнер для беспилотника. Тубус поддерживает заряд батарей «Матрешки» и обеспечивает его подогрев. Поэтому оператор может в короткий срок приступить к использованию дрона. «Поставки "Матрешек" целесообразно осуществлять в виде пакетов с тубусом распределения питания от внешней сети. В каждом пакете может находиться до 29 контейнеров с дронами», — рассказали в ЦБСТ.

В организации добавили, что беспилотник оснащен универсальным разъемом, который позволяет быстро установить необходимый модуль связи или катушку с оптоволокном для проводного управления.

Ранее в апреле «Народный фронт» сообщил, что в зону проведения специальной военной операции направили партию оптоволоконных дронов «Скворец-опто» дальностью 20 километров.

