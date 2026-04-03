Бесстрашный «Скворец-опто» России направили на СВО

«Народный фронт»: Первую партию дронов «Скворец-опто» направили в зону СВО

Первую партию российских оптоволоконных дронов «Скворец-опто», которым «никакое радиоподавление не страшно», направили в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в организации «Народный фронт».

Там добавили, что дальность дрона составляет 20 километров, а масса переносимого груза — 3,3 килограмма. «Первая партия уже отправлена в войска, мы находимся на круглосуточной связи с бойцами, анализируем обратную связь, при необходимости дорабатываем. Отзывы хорошие», — сказал представитель компании-производителя Антон Белозеров.

В сентябре газета «Известия» сообщила, что система удаленного управления «Орион» обеспечивает боевую работу FPV-дронов «Скворец», способных решать задачи в зоне СВО в темное время суток.

В августе Центр беспилотных систем и технологий впервые показал на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» дрон-перехватчик «Скворец ПВО», который благодаря искусственному интеллекту способен автоматически захватывать цели.