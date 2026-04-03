Войти
Lenta.ru

Бесстрашный «Скворец-опто» России направили на СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости.

«Народный фронт»: Первую партию дронов «Скворец-опто» направили в зону СВО

Первую партию российских оптоволоконных дронов «Скворец-опто», которым «никакое радиоподавление не страшно», направили в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в организации «Народный фронт».

Там добавили, что дальность дрона составляет 20 километров, а масса переносимого груза — 3,3 килограмма. «Первая партия уже отправлена в войска, мы находимся на круглосуточной связи с бойцами, анализируем обратную связь, при необходимости дорабатываем. Отзывы хорошие», — сказал представитель компании-производителя Антон Белозеров.

В сентябре газета «Известия» сообщила, что система удаленного управления «Орион» обеспечивает боевую работу FPV-дронов «Скворец», способных решать задачи в зоне СВО в темное время суток.

В августе Центр беспилотных систем и технологий впервые показал на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» дрон-перехватчик «Скворец ПВО», который благодаря искусственному интеллекту способен автоматически захватывать цели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 04:56
  • 965
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 06.04 00:46
  • 15369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"
  • 05.04 19:29
  • 1
Воевавших на стороне России корейцев из КНА в ВСУ явно недооценили
  • 05.04 19:04
  • 2
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 05.04 19:03
  • 113
МС-21 готовится к первому полету
  • 05.04 16:00
  • 1
Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)
  • 05.04 14:40
  • 5
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 04.04 22:54
  • 1
Опасные роботы: зенитчиков научат борьбе с наземными дронами
  • 04.04 22:50
  • 1
Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней
  • 04.04 22:46
  • 1
Тяжелый дрон ВС России превзошел "Бабу-ягу" во время боев за Константиновку
  • 04.04 22:41
  • 1
Комментарий к "Стало известно о появлении новейшего радара у российских Су-35"