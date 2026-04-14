Крылатая ракета X-69: оценки боевого применения.

Анализ боевого применения ВКС РФ малозаметной крылатой ракеты воздушного базирования Х-69 в ходе специальной военной операции на Украине, выполненный китайскими специалистами показывает, что конструкторам ГосМКБ «Радуга» удалось создать вполне современное авиационное средство поражения, которым могут быть вооружены истребители Су-35 и Су-57, а также истребители-бомбардировщики Су-34.

Сотрудники специализированых НИИ и НИО Китайской авиационной промышленной корпорации отмечают, что ракета Х-69 при длине 4,19 м, диаметре корпуса 0,4м, размахе крыльев 2,45 и массе 770 кг имеет вполне приемлемую дальность стрельбы – около 400 км. Кроме того, российским конструкторам удалось снизить эффективную площадь рассеяния (ЭПР) ракеты на 60% в сравнении с Х-59Мк2. Выдвинуто предположение, что форма/профиль корпуса Х-69 заимствована и для межконтинентальной КР глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Радиовысотомер А-079Е в сочетании с инерциальным модулем и приемниками сигнала системы глобального позиционирования GPS и Глонасс позволяют ракете Х-69 стабильно выполнять полет с огибанием рельефа местности на высотах от 50 до 300 м над уровнем земли. Отмечается достаточно высокая точность попадания, которая в зависимости от электромагнитной обстановки варьируется от 0,5 до 5 метров.

Единственным слабым местом ракеты Х-69 китайские аналитики называют условия ее пуска – скорость самолета носителя не должна превышать 0,9 Маха.

Китайские специалисты смогли получить часть сведений от источников среди американских и британских военных, которые сообщают, что ракеты Х-69 вполне успешно преодолевают дальний рубеж ПВО, основанный на ЗРК типа MIM-104 «Пэтриот», и активно маневрируют при проходе рубежа средней дальности, составленного из ЗРК NASAMS.

При анализе траектории полета КР Х-69 специалисты в области ПВО из США и Великобритании использовали алгоритмы искусственного интеллекта, которые с учетом множества данных от РЛС нескольких типов позволили установить, что Х-69 способна на достаточно резкие маневры (обусловлено тем, что оперение ракеты выполнено из керамических материалов).

В рамках наблюдений американских и британских военных за некоторым объектами энергетики Украины установлено, что при заходе на цель Х-69 пикирует под углом 45 градусов – это позволяет в полной мере реализовать огневое могущество боевой части как проникающего (масса 310 кг), так и кассетного (масса 300 кг) действия.

Наиболее удачные примеры боевого применения КР Х-69 по целям на Украине зафиксированы в январе, феврале, апреле и октябре 2024, а также в марте, мае, августе, октябре и ноябре 2025 года.

По оценкам китайских специалистов, ВКС РФ, начиная с третьего квартала 2023 года и по ноябрь 2025 года применили не менее 40 ракет данной модели по целям на Украине. Известно, что украинские военные скурпулезно собирают обломки ракет под надзором американских и британских специалистов, которые систематически отправляют их для анализа и разработки средств обнаружения и противодействия.

Практика показывает, что в рамках массированного ракетного налета самолеты ВКС РФ выполняют пуск не менее 4 и не более 8 ракет Х-69. На одну цель, как правило, выделяют не менее 2 ракет.

Наибольшую эффективность КР Х-69 продемонстрировали при поражении теплоэлектростанций и трансформаторных подстанций в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях.

Подводя итог, зарубежные аналитики заключают: боевое применение крылатых ракет воздушного базирования Х-69 в сочетании с малозаметными истребителями Су-57, действующими группами по 4-6 самолетов указывает на необходимость радикального пересмотра тактики противовоздушного боя, в особенности порядка действий ЗРС 3-его поколения, к которым относятся С-300 и MIM-104, которые не продемонстрировали требуемого уровня эффективности при противодействии малозаметным КРВБ.

Источник: китайские специализированные издания