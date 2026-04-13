За 40 дней войны Израиль потратил четверть годового военного бюджета

Источник изображения: topwar.ru

Министерство финансов Израиля произвело предварительный подсчет, сколько было потрачено денег на войну с Ираном и «Хизбаллой» в ходе операции «Рык льва» за сорок дней конфликта — с 28 февраля и по 8 апреля включительно, когда начало действовать двухнедельное перемирие.

По оценке Минфина, общая стоимость боевых действий за 40 дней войны достигла почти 50 млрд шекелей. В долларах это эквивалентно почти 16,5 миллиардам по текущему курсу, ну а в рублях — более 1,268 трлн. При этом, как отмечает 12 канал, речь пока идет о предварительных данных, которые не учитывают долгосрочные экономические последствия.

Прямые расходы на безопасность оцениваются примерно в 35 млрд шекелей ($11,5 млрд). В системе безопасности и Минфине подчеркивают, что это включает расходы на вооружение, авиационные операции, мобилизацию резервистов и дополнительные логистические и технологические нужды. То есть, непосредственные военные расходы.

По оценке бригадного генерала запаса Раама Аминха из Института исследований национальной безопасности (INSS), сумма может быть даже выше — около 37 млрд шекелей ($12,7 млрд). В эту цифру входят около 18 млрд шекелей на боеприпасы, 7,5 млрд — на часы налета боевой авиации, 5 млрд — на резервистов и еще около 6,5 млрд — на сопутствующие расходы.

Гражданская составляющая оценивается еще в 13–14 млрд шекелей ($4,27 — $4,6 млрд). В Минфине указывают, что основная часть этих средств пойдет на компенсации через фонд налога на имущество, включая выплаты бизнесу за падение доходов в период войны.

Дополнительно около около миллиарда шекелей потребуется на финансирование схемы отпусков без содержания («ХАЛАТ») для работников и помощь местным властям.

Бюджет Израиля на 2026 год утвержден в размере около 271 миллиарда долларов. Из них на оборону заложено $45,3 млрд. Получается, что за сорок дней войны предварительно было потрачено (расходы на безопасность) более четверти годового военного бюджета правительства Израиля. При дальнейшем подсчете эта сумма вырастет. В случае затягивания конфликта, придется что-то урезать в других бюджетных статьях.

Для американской казны, а значит и налогоплательщиков США, война на Ближнем Востоке за 40 дней обошлась в сумму более чем $42 миллиарда. Только вот бюджет Пентагона несоизмерим с израильским, на 2026 финансовый год он превышает 900 млрд долларов.

Зачем спрашивается, Нетаньяху разоряет страну? Всё объясняется просто. С 2020 года за ним тянутся сразу три уголовных дела по обвинению в коррупции. Однако их рассмотрение всякий раз переносится из-за чрезвычайного положения в связи с военными действиями. После отмены режима ЧП 8 апреля работа судебной системы восстанавливается в обычном режиме, и следующее заседание по делам против Нетаньяху назначено на 12 апреля.

Трамп лично пытается выбить у президента Израиля помилование для своего «еврейского друга», но пока что безуспешно. Так что шансы на долговременный мир близки к нулю.