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Компенсации переезда военнослужащим: какие категории военнослужащих могут претендовать на компенсацию?

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Многие военные в России вынуждены часто переезжать в разные регионы страны в связи с переводом на новую должность, получением более высокого звания, увольнением или выходом на пенсию. Для того, чтобы смена места жительства не привела к ухудшению их материального благополучия, государством предусмотрены специальные компенсации переезда военнослужащим. Деньги выдаются по прибытию в другой регион после подачи заявки и предоставления документов, официально подтверждающих расходы.

Компенсации переезда военнослужащим

Процесс перевозки вещей всегда сопровождается достаточно большими затратами. Однако компенсации позволяют военным и их близким родственникам перевозить на новое место все нажитое имущество без больших вложений

Какие категории военных имеют право на компенсации

Рассчитывать на возмещение денежных средств, затраченных на квартирный переезд к новому месту службы, могут следующие категории военных:

  • военнослужащие, которым присвоены любые высшие офицерские звания;
  • все действующие сотрудники МВД, относящиеся к старшему офицерскому составу;
  • контрактники, не входящие ни в одну из первых двух категорий;
  • призывники и курсанты, проходящие обучение в ВУЗах или военных училищах;
  • военные пенсионеры;
  • бывшие военные, уволенные со службы.

Семейным военнослужащим положена компенсация затрат на переезжающих с ними членов их семей. Возмещение средств за супругов, согласно закону, осуществляется в том случае, если брак официально зарегистрирован. Деньги, потраченные на переезд детей в другой город, выдаются в том случае, если они не достигли совершеннолетия или получают высшее очное образование в университете (до 23 лет). Возрастные рамки не установлены в отношении детей-инвалидов и родственников, являющихся иждивенцами.

Как получить компенсацию за переезд: советы для военнослужащих

Для того чтобы гарантированно получить компенсацию за переезд военнослужащим следует внимательно относиться к выбору транспортной компании. Она должна работать официально и предоставлять документацию, которая требуется для получения денежных средств от государства. В перечень необходимых бумаг входят:

  • договор оказания транспортных услуг военнослужащему;
  • учредительные документы грузоперевозчика;
  • счет на оплату;
  • заявка клиента с подробным перечнем услуг;
  • фискальный чек, подтверждающий факт оплаты оказанных услуг;
  • акт выполненных работ, подписанный обеими сторонами;
  • товарно-транспортная накладная, оформленная при переезде военнослужащего.

При получении документов, нужно убедиться в том, что они оформлены именно на военного, а не на кого-то из членов его семьи. Если это условие будет нарушено, то в выплате военнослужащему будет отказано.

В момент выбора транспорта для грузоперевозки необходимо помнить, что компенсации выплачиваются только в том случае, если для транспортировки использовался контейнер или грузовик вместимостью не более 20 тонн.

Подводя итог, можно сказать, что служба в российских гарнизонах имеет много сложностей и требует от военнослужащих терпения, выдержки и самодисциплины. Государство старается всячески поддерживать военных. Им предоставляются различные льготы и социальные гарантии. Во время службы по контракту каждый военный может получить не только компенсационные выплаты за переезд, но и небольшое подъемное пособие для обустройства на новом месте. Для его начисления необходимо подавать дополнительную заявку.

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