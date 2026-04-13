Глава NASA захотел посетить пуск «Союза»

NASA: Айзекман планирует посетить пилотируемый пуск «Союза»

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман планирует посетить следующий пилотируемый пуск «Союза МС-29» с Байконура, который состоится не ранее июля. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу NASA.

Отмечается, что членом экипажа космического корабля станет астронавт NASA Анил Менон. В рамках визита Айзекман может встретиться с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

2 апреля в рамках миссии Artemis II с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) стартовала одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, на борту которого находятся астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и космонавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.