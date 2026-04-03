США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли

Ракета SLS с кораблем Orion и астронавтами на его борту стартовала к Луне
Ночью 2 апреля в рамках миссии Artemis II с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) стартовала одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, на борту которого находятся астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Канадского космического агентства Джереми Хансен. Трансляция пуска велась на сайте НАСА.
В рамках Artemis II корабль с людьми впервые за более чем 50 лет покинет околоземную орбиту и совершит сравнительно близкий пролет мимо Луны. Последний раз человек был настолько близко к Луне в декабре 1972 года, когда в рамках миссии Apollo 17 американские астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмитт высадились на поверхность естественного спутника Земли, что фактически стало финальной точкой лунной программы Apollo.
|Астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен.
|Источник: Bill Ingalls / NASA / Getty Images
Миссия Artemis II продлится около 10 суток. В ее рамках корабль Orion выйдет на геопереходную орбиту и после серии маневров совершит пролет мимо естественного спутника Земли, приблизившись к нему на расстояние около 7,4 тысячи километров. Завершится миссия приводнением многоразовой обитаемой капсулы Orion в Тихом океане.
Основная задача Artemis II — проверка работы основных систем пилотируемого корабля Orion, который, как считалось ранее, должен был доставить астронавтов будущих миссий Artemis на окололунную орбиту.
Миссия Artemis II неоднократно переносилась
Изначально Artemis II в ее текущем виде планировалось запустить в 2023 году. Затем — в 2025-м. В 2026 году запуск также неоднократно переносился.
|Сверхтяжелая ракета SLS с кораблем Orion в головной части.
|Источник: Joe Raedle / Getty Images
Так, в феврале во время генеральной репетиции возникла утечка жидкого кислорода в районе центрального блока ракеты SLS, затем — в том же месяце — в ходе заправочных испытаний были выявлены проблемы в наземных системах, отвечающих за подачу жидкого водорода. В марте у основной ступени SLS возникли проблемы с кабелем электропитания. Выяснение причин неполадок и их устранение потребовало времени и привело к задержкам пуска носителя.
|Испытания спускаемой капсулы космического корабля Orion.
|Источник: Joe Raedle / Getty Images
С кораблем Orion тоже наблюдались проблемы. Так, в его основании находится теплозащитный экран, элементы которого во время беспилотной миссии Artemis I отвалились при вхождении корабля в атмосферу Земли. Хотя, по данным НАСА, если бы тогда в спускаемой капсуле Orion находились астронавты, их жизни бы ничего не угрожало. Американская сторона предпочла не торопиться и закрыла вопрос с теплозащитным щитом только к октябрю 2024 года, приняв решение не менять тепловой экран Orion, а скорректировать профиль входа корабля в атмосферу Земли. В случае, если бы было принято решение о замене экрана, миссию Artemis II отложили бы еще на несколько лет.
Недавно НАСА серьезно скорректировало лунную программу Artemis
В марте НАСА, которое недавно возглавил близкий главе компании SpaceX Илону Маску миллиардер Джаред Айзекман, сообщило о существенной корректировке планов, касающихся американской лунной программы Artemis.
Джаред Айзекман
Глава НАСА
Так, была отменена высадка астронавтов на поверхность Луны, предусматриваемая миссией Artemis III. Теперь вместо этого предлагается провести в 2027 году на низкой околоземной орбите демонстрацию стыковки корабля Orion с одним или двумя лунными посадочными модулями. В случае успеха Artemis III высадка астронавтов на поверхность Луны может состояться в 2028 году в рамках миссии Artemis IV.
Решение команды Айзекмана ударит по компании Boeing — головному производителю ракеты SLS. Теперь НАСА для транспортировки пилотируемого корабля Orion к Луне вместо одноразовой SLS предлагает использовать многоразовую систему SpaceX Starship.
Тем не менее, SLS все равно будет использоваться в программе Artemis, но теперь, вероятно, только лишь для запуска Orion на околоземную орбиту.
Изменения в США затронут Европу
Другое важное изменение в Artemis касается сотрудничества НАСА с Европейским космическим агентством (ЕКА). В поздних миссиях Artemis фигурировала международная окололунная станция Gateway, создание которой США приняло решение приостановить, предпочтя основное внимание уделить инфраструктуре непосредственно на поверхности Луны.
пресс-служба НАСА
На долю американской стороны приходится около 40 процентов стоимости Gateway, тогда как остальные средства для станции должны предоставить международные партнеры.
США хотят раньше Китая высадиться на Луну в XXI веке
Айзекман считает, что к моменту завершения лунной миссии Artemis V (2028 год) американская сторона будет располагать несколькими многоразовыми ракетами и кораблями, поэтому потребность в SLS отпадет.
Намерение США раньше Китая доставить человека на Луну в XXI веке Айзекман объяснил «исключительностью Америки».
В октябре 2024 года замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что цель Китая — высадить человека на Луну в 2030 году. С тех пор Пекин не отказался от заявленного графика.