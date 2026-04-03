США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли

Ракета SLS с кораблем Orion и астронавтами на его борту стартовала к Луне

Ночью 2 апреля в рамках миссии Artemis II с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) стартовала одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, на борту которого находятся астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Канадского космического агентства Джереми Хансен. Трансляция пуска велась на сайте НАСА.

В рамках Artemis II корабль с людьми впервые за более чем 50 лет покинет околоземную орбиту и совершит сравнительно близкий пролет мимо Луны. Последний раз человек был настолько близко к Луне в декабре 1972 года, когда в рамках миссии Apollo 17 американские астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмитт высадились на поверхность естественного спутника Земли, что фактически стало финальной точкой лунной программы Apollo.

Миссия Artemis II продлится около 10 суток. В ее рамках корабль Orion выйдет на геопереходную орбиту и после серии маневров совершит пролет мимо естественного спутника Земли, приблизившись к нему на расстояние около 7,4 тысячи километров. Завершится миссия приводнением многоразовой обитаемой капсулы Orion в Тихом океане.

Основная задача Artemis II — проверка работы основных систем пилотируемого корабля Orion, который, как считалось ранее, должен был доставить астронавтов будущих миссий Artemis на окололунную орбиту.

Миссия Artemis II неоднократно переносилась

Изначально Artemis II в ее текущем виде планировалось запустить в 2023 году. Затем — в 2025-м. В 2026 году запуск также неоднократно переносился.

Так, в феврале во время генеральной репетиции возникла утечка жидкого кислорода в районе центрального блока ракеты SLS, затем — в том же месяце — в ходе заправочных испытаний были выявлены проблемы в наземных системах, отвечающих за подачу жидкого водорода. В марте у основной ступени SLS возникли проблемы с кабелем электропитания. Выяснение причин неполадок и их устранение потребовало времени и привело к задержкам пуска носителя.

С кораблем Orion тоже наблюдались проблемы. Так, в его основании находится теплозащитный экран, элементы которого во время беспилотной миссии Artemis I отвалились при вхождении корабля в атмосферу Земли. Хотя, по данным НАСА, если бы тогда в спускаемой капсуле Orion находились астронавты, их жизни бы ничего не угрожало. Американская сторона предпочла не торопиться и закрыла вопрос с теплозащитным щитом только к октябрю 2024 года, приняв решение не менять тепловой экран Orion, а скорректировать профиль входа корабля в атмосферу Земли. В случае, если бы было принято решение о замене экрана, миссию Artemis II отложили бы еще на несколько лет.

Недавно НАСА серьезно скорректировало лунную программу Artemis

В марте НАСА, которое недавно возглавил близкий главе компании SpaceX Илону Маску миллиардер Джаред Айзекман, сообщило о существенной корректировке планов, касающихся американской лунной программы Artemis.

НАСА стремится вновь достичь почти невозможного: вернуться на Луну до конца президентского срока [Дональда] Трампа, построить лунную базу, обеспечить постоянное присутствие и сделать все необходимое для обеспечения американского лидерства в космосе Джаред Айзекман Глава НАСА

Так, была отменена высадка астронавтов на поверхность Луны, предусматриваемая миссией Artemis III. Теперь вместо этого предлагается провести в 2027 году на низкой околоземной орбите демонстрацию стыковки корабля Orion с одним или двумя лунными посадочными модулями. В случае успеха Artemis III высадка астронавтов на поверхность Луны может состояться в 2028 году в рамках миссии Artemis IV.

Решение команды Айзекмана ударит по компании Boeing — головному производителю ракеты SLS. Теперь НАСА для транспортировки пилотируемого корабля Orion к Луне вместо одноразовой SLS предлагает использовать многоразовую систему SpaceX Starship.

Если ранее ракета SLS должна была запустить Orion непосредственно с Земли к Луне, то теперь НАСА предлагает проводить стыковку Orion со Starship на околоземной орбите, после чего указанная связка будет отправляться к Луне

Тем не менее, SLS все равно будет использоваться в программе Artemis, но теперь, вероятно, только лишь для запуска Orion на околоземную орбиту.

Изменения в США затронут Европу

Другое важное изменение в Artemis касается сотрудничества НАСА с Европейским космическим агентством (ЕКА). В поздних миссиях Artemis фигурировала международная окололунная станция Gateway, создание которой США приняло решение приостановить, предпочтя основное внимание уделить инфраструктуре непосредственно на поверхности Луны.

Для обеспечения постоянного присутствия человека на Луне НАСА также объявило о поэтапном подходе к строительству лунной базы. В рамках этой стратегии агентство намерено приостановить работы по станции Gateway в ее нынешнем виде и переключить внимание на инфраструктуру, обеспечивающую устойчивую работу на поверхности Луны. Несмотря на проблемы с некоторым существующим оборудованием, агентство будет использовать уже имеющееся оборудование и привлекать международных партнеров для поддержки этих целей пресс-служба НАСА

На долю американской стороны приходится около 40 процентов стоимости Gateway, тогда как остальные средства для станции должны предоставить международные партнеры.

США хотят раньше Китая высадиться на Луну в XXI веке

Айзекман считает, что к моменту завершения лунной миссии Artemis V (2028 год) американская сторона будет располагать несколькими многоразовыми ракетами и кораблями, поэтому потребность в SLS отпадет.

Основную роль в лунной программе США будут играть, как уверяет новый глава НАСА, многоразовые носители Starship и New Glenn (компании Blue Origin), которые к тому моменту начнут широко использоваться и обойдутся налогоплательщикам существенно дешевле одноразовой SLS

Намерение США раньше Китая доставить человека на Луну в XXI веке Айзекман объяснил «исключительностью Америки».

В октябре 2024 года замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что цель Китая — высадить человека на Луну в 2030 году. С тех пор Пекин не отказался от заявленного графика.