В США сравнили американскую «Герань» с Tomahawk

Горовиц: Вместо 400 ракет Tomahawk можно приобрести 46 тысяч дронов LUCAS

Дешевые дроны-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые в США создали на основе опыта применения аппаратов Shahed-136 и «Герань-2», позволят восполнить нехватку боеприпасов в арсеналах Вашингтона. Бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Горовиц сравнил стоимость LUCAS и крылатых ракет в интервью TWZ.

«Согласно расчетам, для производства 400 ракет Tomahawk потребуется [столько же средств, сколько нужно для выпуска] 46 тысяч беспилотников LUCAS», — сказал он.

По словам бывшего сотрудника Пентагона, «сверхдешевые» системы, включая LUCAS и перспективные крылатые ракеты, обеспечат новый уровень глубины боезапаса для Вашингтона.

При этом Горовитц подчеркнул, что LUCAS в разы уступает Tomahawk по боевой эффективности. Поэтому дрон не сможет стать полноценной заменой высокотехнологичной ракеты.

Аппарат производства компании SpektreWorks разработали после изучения конструкции Shahed-136. Беспилотник с двигателем внутреннего сгорания построен по схеме «бесхвостка». Дальность полета LUCAS — 800 километров.

В марте адмирал Военно-морских сил США Брэд Купер заявил, что LUCAS стали незаменимым средством поражения в ходе операции против Ирана.