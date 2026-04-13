Войти
Lenta.ru

В США сравнили американскую «Герань» с Tomahawk

226
0
0
Фото: U.S. Navy / Reuters
Горовиц: Вместо 400 ракет Tomahawk можно приобрести 46 тысяч дронов LUCAS

Дешевые дроны-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые в США создали на основе опыта применения аппаратов Shahed-136 и «Герань-2», позволят восполнить нехватку боеприпасов в арсеналах Вашингтона. Бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Горовиц сравнил стоимость LUCAS и крылатых ракет в интервью TWZ.

«Согласно расчетам, для производства 400 ракет Tomahawk потребуется [столько же средств, сколько нужно для выпуска] 46 тысяч беспилотников LUCAS», — сказал он.

По словам бывшего сотрудника Пентагона, «сверхдешевые» системы, включая LUCAS и перспективные крылатые ракеты, обеспечат новый уровень глубины боезапаса для Вашингтона.

При этом Горовитц подчеркнул, что LUCAS в разы уступает Tomahawk по боевой эффективности. Поэтому дрон не сможет стать полноценной заменой высокотехнологичной ракеты.

Аппарат производства компании SpektreWorks разработали после изучения конструкции Shahed-136. Беспилотник с двигателем внутреннего сгорания построен по схеме «бесхвостка». Дальность полета LUCAS — 800 километров.

В марте адмирал Военно-морских сил США Брэд Купер заявил, что LUCAS стали незаменимым средством поражения в ходе операции против Ирана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 05:37
  • 15504
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 04:47
  • 1067
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"
  • 13.04 02:08
  • 1
На Украине показали БЭК-авианосец
  • 13.04 01:53
  • 1
Трамп вспылил и сорвался на Рютте из-за бездействия НАТО по Ирану (Politico, США)
  • 13.04 01:38
  • 1
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 12.04 19:45
  • 0
Комментарий к "«Пока не возьмем на абордаж, не успокоятся». Запад готовит тотальную морскую блокаду России"
  • 12.04 07:58
  • 1
Что необходимо самолетам 5 и 6-го поколений без учета малозаметности. И какие страны в этом впереди.
  • 12.04 02:38
  • 0
Каковы перспективы боевой авиации без "малозаметности".
  • 12.04 02:08
  • 1
Комментарий к "США возвращаются к авиации 4 поколения. Почему? Разбираемся в проблеме"
  • 11.04 20:03
  • 2
Пошли суда: фрегат «Адмирал Григорович» провел два наших танкера через Ла-Манш
  • 11.04 19:15
  • 0
Комментарий к "Алжирский Су-57 впервые показали на качественном снимке"
  • 10.04 19:59
  • 0
Комментарий к "Ад разверзся: Зеленский взмолился о пощаде. Русские только вошли во вкус"
  • 10.04 18:49
  • 1
Структурный коллапс НАТО — результат отрыва от реальности (The Spectator, Великобритания)