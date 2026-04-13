Индийские ракетные корабли оснастят норвежскими водометными движителями

Норвежская компания Kongsberg Maritime подписала контракт на поставку 18 крупных водометных движителей Kamewa для оснащения индийских ракетных кораблей нового поколения типа NGMV. Как уточняет Naval News, за постройку NGMV отвечает компания Cochin Shipyard Limited.

"Этот контракт является крупнейшим единовременным заказом Kongsberg Maritime на крупногабаритные водомётные установки и свидетельствует о возвращении к их производству после десятилетия слабого спроса", – отмечает издание.

Модель ракетного корабля нового поколения NGMV, Индия Naval News

"Мы рады сотрудничать с компанией Kongsberg Maritime, которая уже выступала в качестве нашего ценного и надежного партнера в ряде коммерческих проектов в прошлом, – отметил представитель Cochin Shipyard Limited. – Надеемся, Kongsberg Maritime поставит высококачественную и надежную систему, соответствующую самым высоким стандартам, предъявляемым к этому важному проекту".

"Наши водометные движители Kamewa обеспечат скорость, маневренность и надежность, необходимые для этих современных ракетных кораблей", – заверил вице-президент подразделения высокоскоростного судостроения компании Kongsberg Maritime Андерс Валкейнен.

В марте 2023 года компания Cochin Shipyard Limited подписала контракт на сумму более 1 млрд долларов США на поставку индийскому флоту шести ракетных кораблей нового поколения. Постройка первого корабля началась в декабре 2024 года, а на март 2027 года запланирована передача заказчику.

В октябре 2024 года компания GE Aerospace объявила, что ее газотурбинные двигатели LM2500 выбрали для оснащения индийских кораблей NGMV. Агрегаты должны собрать в Индии на мощностях компании HAL.

В составе индийских ВМС корабли NGMV станут крупнейшими с водометными движителями. При длине 89 метров и ширине 12 метров они получат водоизмещение 1437 тонн. Каждый оснастят тремя водометными движителями, что позволит развивать скорость до 35 узлов. Дальность плавания составит 2800 морских миль экономичным ходом до 25 узлов.

Основным ударным оружием кораблей NGMV станут крылатые ракеты "Брамос" (8 единиц). Кроме того, в арсенал включены 76-мм артустановка, 30-мм арткомплексы АК-630М, 12,7-мм пулеметы и зенитные ракеты ближнего радиуса действия.