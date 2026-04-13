ВВС Индонезии ожидают решения Минобороны о закупке четырех дополнительных самолетов A-400M

Источник изображения: Фото: raf.mod.uk

ЦАМТО, 10 апреля. Командование ВВС Индонезии ожидает официального решения Минобороны страны по закупке четырех дополнительных военно-транспортных самолетов A-400M производства Airbus Defence and Space.

Начальник штаба (командующий) ВВС Индонезии маршал авиации Мохамад Тонни Харджоно 9 апреля сообщил новостному агентству ANTARA news, что "мы ждем решения Минобороны по дополнительным А-400М".

В случае реализации опциона на четыре единицы, суммарный парк A-400M в составе ВВС Индонезии достигнет шести самолетов.

По состоянию на начало апреля ВВС Индонезии располагают двумя A-400M. Первый самолет (бортовой номер A-4001) официально был передан Минобороны Индонезии на авиабазе Халим Перданакусума 3 ноября 2025 года. Летные испытания второго самолета начались в декабре 2025 года, его была поставка реализована 28 марта 2026 года.

Правовая основа возможного расширения парка была заложена в ходе переговоров на авиасалоне Dubai Airshow в ноябре 2021 года. Одновременно с подписанием контракта на два самолета в конфигурации многоцелевого транспорта-заправщика (MRTT), стороны подписали письмо о намерениях (LoI) на четыре дополнительные машины. Контракт на первые два А-400М вступил в силу в 2022 году и включал полный пакет технического обслуживания и подготовки личного состава.

Тогдашний министр обороны Прабово Субианто, а ныне президент Индонезии, на церемонии подписания контракта заявил о рассмотрении возможности дополнительных закупок A-400M в краткосрочной перспективе, в том числе в контексте перспективных возможностей платформы, включая применение самолета в качестве воздушной пожарной платформы. К теме расширения парка П.Субианто публично вернулся 3 ноября 2025 года – на церемонии приемки первого A-400M.

В рамках контракта 2021 года предусмотрено изучение возможности интеграции противопожарного модуля по схеме "roll-on/roll-off", разработанного Airbus. Модуль позволяет конвертировать A-400M в пожарный самолет, способный сбрасывать до 20 тыс. л огнезащитного состава или воды за один заход.

