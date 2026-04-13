ВС Великобритании начали эксплуатацию вертолетов H-145 в Брунее

Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

ЦАМТО, 10 апреля. Вооруженные силы Великобритании приступили к применению первых двух недавно поставленных компанией Airbus Helicopters многоцелевых вертолетов H-145 для обучения личного состава на базе в Брунее.

Как заявило 7 апреля Министерство обороны Великобритании, два получивших обозначение Jupiter HC2 (Helicopter Cargo 2) вертолета теперь используются для обучения в джунглях Брунея в составе 667-й эскадрильи армейской авиации. Вертолеты будут применяться для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях, включая медицинскую эвакуацию, перевозку войск и грузов на внешней подвеске, тушение пожаров, ведение разведки и др.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2024 года Организация по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment & Support – DE&S) МО Великобритании заключила с Airbus Helicopters контракт стоимостью 122 млн. фунтов стерлингов (152 млн. долл.) на поставку 6 вертолетов H-145 в рамках обновления вертолетного парка и сокращения количества находящихся в эксплуатации типов вертолетов.

Как планируется, пятилопастные вертолеты стандарта D3, которые получили обозначение Jupiter HC2, будут применяться на Кипре для выполнения задач реагирования на чрезвычайные ситуации, а также в Брунее для поддержки обучения личного состава ВС Великобритании ведению боевых действий в джунглях. Они заменят устаревшие Puma HC2 (Helicopter Cargo 2), которые, в свою очередь, использовались в качестве замены Bell-212 и Bell-412.

Минобороны Великобритании уже эксплуатирует четырехлопастные вертолеты H-145 стандарта D2 в учебной конфигурации.

Первый Jupiter HC2 Airbus Helicopters передала ВС Великобритании в мае 2025 года. Два вертолета были поставлены в декабре 2025 года. Полностью поставки планируется завершить до конца 2026 года.

Закупка H-145 связана с тендером на поставку новых средних вертолетов NMH. В 2021 году объявленный конкурс предполагал покупку 44 новых вертолетов для замены применяемых Bell-212, Bell-412, Dauphin и Puma HC2. Позднее Министерство обороны скорректировало планы, исключив замену Bell-212 и Bell-412. Чтобы избежать перерасхода средств, было объявлено о приобретении шести вертолетов H-145, не предназначенных для эксплуатации в зонах боевых действий. В рамках проекта NMH в феврале 2026 года с Leonardo был заключен контракт на поставку 23 новых вертолетов AW-149.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бруней
Великобритания
Кипр
Продукция
Bell-212
Bell-412
Dauphin
SA 330
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Leonardo
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 05:37
  • 15504
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 04:47
  • 1067
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"
  • 13.04 02:08
  • 1
На Украине показали БЭК-авианосец
  • 13.04 01:53
  • 1
Трамп вспылил и сорвался на Рютте из-за бездействия НАТО по Ирану (Politico, США)
  • 13.04 01:38
  • 1
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 12.04 19:45
  • 0
Комментарий к "«Пока не возьмем на абордаж, не успокоятся». Запад готовит тотальную морскую блокаду России"
  • 12.04 07:58
  • 1
Что необходимо самолетам 5 и 6-го поколений без учета малозаметности. И какие страны в этом впереди.
  • 12.04 02:38
  • 0
Каковы перспективы боевой авиации без "малозаметности".
  • 12.04 02:08
  • 1
Комментарий к "США возвращаются к авиации 4 поколения. Почему? Разбираемся в проблеме"
  • 11.04 20:03
  • 2
Пошли суда: фрегат «Адмирал Григорович» провел два наших танкера через Ла-Манш
  • 11.04 19:15
  • 0
Комментарий к "Алжирский Су-57 впервые показали на качественном снимке"
  • 10.04 19:59
  • 0
Комментарий к "Ад разверзся: Зеленский взмолился о пощаде. Русские только вошли во вкус"
  • 10.04 18:49
  • 1
Структурный коллапс НАТО — результат отрыва от реальности (The Spectator, Великобритания)