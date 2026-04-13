ВС Великобритании начали эксплуатацию вертолетов H-145 в Брунее

ЦАМТО, 10 апреля. Вооруженные силы Великобритании приступили к применению первых двух недавно поставленных компанией Airbus Helicopters многоцелевых вертолетов H-145 для обучения личного состава на базе в Брунее.

Как заявило 7 апреля Министерство обороны Великобритании, два получивших обозначение Jupiter HC2 (Helicopter Cargo 2) вертолета теперь используются для обучения в джунглях Брунея в составе 667-й эскадрильи армейской авиации. Вертолеты будут применяться для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях, включая медицинскую эвакуацию, перевозку войск и грузов на внешней подвеске, тушение пожаров, ведение разведки и др.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2024 года Организация по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment & Support – DE&S) МО Великобритании заключила с Airbus Helicopters контракт стоимостью 122 млн. фунтов стерлингов (152 млн. долл.) на поставку 6 вертолетов H-145 в рамках обновления вертолетного парка и сокращения количества находящихся в эксплуатации типов вертолетов.

Как планируется, пятилопастные вертолеты стандарта D3, которые получили обозначение Jupiter HC2, будут применяться на Кипре для выполнения задач реагирования на чрезвычайные ситуации, а также в Брунее для поддержки обучения личного состава ВС Великобритании ведению боевых действий в джунглях. Они заменят устаревшие Puma HC2 (Helicopter Cargo 2), которые, в свою очередь, использовались в качестве замены Bell-212 и Bell-412.

Минобороны Великобритании уже эксплуатирует четырехлопастные вертолеты H-145 стандарта D2 в учебной конфигурации.

Первый Jupiter HC2 Airbus Helicopters передала ВС Великобритании в мае 2025 года. Два вертолета были поставлены в декабре 2025 года. Полностью поставки планируется завершить до конца 2026 года.

Закупка H-145 связана с тендером на поставку новых средних вертолетов NMH. В 2021 году объявленный конкурс предполагал покупку 44 новых вертолетов для замены применяемых Bell-212, Bell-412, Dauphin и Puma HC2. Позднее Министерство обороны скорректировало планы, исключив замену Bell-212 и Bell-412. Чтобы избежать перерасхода средств, было объявлено о приобретении шести вертолетов H-145, не предназначенных для эксплуатации в зонах боевых действий. В рамках проекта NMH в феврале 2026 года с Leonardo был заключен контракт на поставку 23 новых вертолетов AW-149.