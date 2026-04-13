Войти
Lenta.ru

В США назвали B-21 «победителем» операции в Иране

206
0
0
Фото: U.S. Air Force / Handout / Reuters.

Новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider может стать «настоящим победителем» операции США в Иране, поскольку она показала эффективность малозаметной авиации. Последствия «Эпической ярости» для B-21 назвали в публикации 19FortyFive.

В ходе кампании Военно-воздушные силы (ВВС) США использовали малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit. Автор подчеркнул, что в небе над Ираном «невидимки» применяли в соответствии с изначальной концепцией. Самолеты проникали в оспариваемое воздушное пространство и наносили удары по целям, которые невозможно уничтожить дальнобойным оружием. B-2, которые взлетали с авиабазы на территории США, совершали межконтинентальные полеты.

«Пример B-2 доказывает, что у B-21 большое будущее. Несмотря на то, что B-21 меньше B-2, ожидается, что его будут производить в гораздо больших количествах», — говорится в сообщении.

Подробные характеристики B-21 не раскрывают, однако автор допустил, что новый самолет значительно превосходит B-2 по эффективности стелс-технологий. Пентагон планирует закупить сто таких самолетов.

Ранее в апреле «Известия» писали, что США впервые в ходе операции «Эпическая ярость» ударили по Ирану бомбами GBU-57, которые считают самыми мощными неядерными авиабомбами в арсенале Вашингтона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
GBU-57
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
