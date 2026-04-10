В Китае разработан «пистолет» со скорострельностью 2000 выстрелов в минуту

В Китае представлен электромагнитный пистолет Gauss gun с 30-сантиметровым стволом, управлением одной рукой, лазерным прицелом и съемным задним магазином. Это совсем не огнестрельное оружие прошло успешные испытания, в ходе которых была достигнута скорострельность от 1000 до 2000 выстрелов в минуту.

Принцип действия и конструкция пистолета позволяют регулировать не только скорострельность, но и мощность, что позволяет операторам снижать уровень энергии для несмертельного применения и, возможно, выводить цели из строя, не причиняя смертельных травм. Новинка, также известная как «пушка Гаусса», разработана государственной корпорацией «Китайская Южная Промышленная Группа» (China South Industries Group).

Пистолет оснащен встроенным дисплеем, на котором отображается состояние аккумулятора, количество боеприпасов и выбранный режим стрельбы. Съемный магазин крепится за центральной рукояткой, что позволяет системе электромагнитных катушек занимать большую часть корпуса и увеличивать расстояние, на котором происходит ускорение снаряда.

Военный обозреватель Чжан Сюэфэн в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV), которое рассказывает о новом оружии:

При дальнейшем повышении мощности и точности такое оружие можно будет использовать в военных операциях, и в некоторых случаях оно сможет заменить обычное огнестрельное оружие.

По сравнению с предыдущими тестовыми версиями, в последней модели пистолета используется ствол немного большей длины, а также более крупные и тяжелые снаряды, обладающие большей кинетической энергией. При стрельбе Gauss gun не дает дульной вспышки и дыма, работает с низким уровнем акустической сигнатуры и не выбрасывает гильзы. Это делает оружие очень востребованным для проведения секретных операций.

Сообщается, что пушка Гаусса предназначена в первую очередь для несмертельного применения, а ее более широкое использование в боевых условиях ограничено текущей мощностью аккумуляторов. По мере развития аккумуляторных технологий подобные стрелковые системы могут получить более широкое применение в будущих военных концепциях и в некоторых случаях дополнить или заменить обычное огнестрельное оружие.

Магнитное оружие — это разновидность электромагнитного метательного оружия, которое разгоняет проводящие снаряды до высоких скоростей с помощью магнитных полей, создаваемых электрическими токами, без использования химического топлива или взрывчатых веществ. К двум основным типам такого оружия относятся рельсотроны и электромагнитные пушки, которые используют силу Лоренца — взаимодействие между магнитными полями и электрическими токами — для разгона снарядов до гиперзвуковых скоростей, что потенциально обеспечивает преимущества в дальности, безопасности и стоимости по сравнению с обычным огнестрельным оружием.

Правда, судя по фотографии мишени, по которой производились выстрелы из пистолета, у нового оружия пока что проблемы с точностью стрельбы. Либо испытания проводил не самый опытный стрелок.