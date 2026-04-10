«Мы вас видим»: глава Минобороны Британии пригрозил российским подводным лодкам

Министр обороны Британии Хили заявил, что в связи с появлением вблизи острова российских подводных лодок он поручил задействовать вооруженные силы королевства для отслеживания и сдерживания любой враждебной активности со стороны этих субмарин.

По словам Хили, экипажам российских подводных лодок дали понять, что за всеми их перемещениями беспрерывно ведется наблюдение, а их перемещения отнюдь не являются скрытными. При этом глава британского военного ведомства похвастался, что ему якобы удалось нарушить планы президента России Владимира Путина провести какую-то тайную операцию.

Хили:

Я делаю это заявление, чтобы публично осудить подобные действия России. И президенту Путину я заявляю: мы вас видим.

Британский министр заявил, что вооруженные силы королевства отслеживают любую активность вблизи подводных кабелей и трубопроводов и намерены решительно пресекать любые попытки нанести какой-либо ущерб этой инфраструктуре. Хили пригрозил «серьезными последствиями» в случае любых недружественных действий со стороны России.

Между тем, по информации газеты The Telegraph, фрегат Черноморского флота ВМФ России «Адмирал Григорович» сопроводил проход через Ла-Манш груженых сырой нефтью танкеров Universal и Enigma. Оба этих судна с 2025 года находятся под санкциями Британии. В тот же день пролив пересекли еще два танкера «теневого флота» — Desert Kite и Kousai. По данным издания, только с начала текущего года через британские воды прошло более 300 подсанкционных судов.