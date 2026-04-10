В Южной Корее представили разведдрон MUAV, вдохновленный MQ-9 «Reaper»

Южная Корея представила новый разведывательный беспилотник – и сразу же провела параллели с американским MQ-9 «Reaper». Аппарат, названный MUAV (Medium-Altitude Unmanned Aerial Vehicle), создан по образу и подобию знаменитого «Жнеца» Пентагона.

Длина – 13 метров, размах крыла – 26 метров, турбовинтовой двигатель мощностью 1200 лошадиных сил. Рабочая высота – более 10 км, крейсерская скорость – около 350 км/ч.

Внешнее сходство подчеркивает и характерный обтекатель под фюзеляжем. Там, вероятно, размещены радар с синтезированной апертурой и системы связи за пределами прямой видимости. Но главное не картинка, а «начинка». Беспилотник полностью автономен – от взлета до посадки. Способен зависать в воздухе часами, собирая разведданные без участия человека.

Разработка велась коалицией корейских гигантов: DAPA, Korean Air, LIG Defense, Hanwha Systems. Бюджет программы – 980 миллиардов вон (около 735 миллионов долларов). Серийное производство рассчитано до 2028 года. В июле – интеграция систем и тестовые полеты с военными расчетами. Официальная передача ВВС Республики Корея – в начале 2027 года.

Начальник штаба ВВС Кореи генерал Сон Сок Рак уже заявил: армия должна лидировать в развитии беспилотных систем будущего.