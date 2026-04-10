Показаны кадры удара БПЛА «Герань-5» по нефтегазовому объекту в Сумской области

Источник изображения: topwar.ru

Барражирующие ударные беспилотники «Герань» с момента их первого применения претерпели множество модификаций. На Украине их упорно именуют «Шахедами», указывая на изначальную иранскую принадлежность.

Даже если это так и было на первых порах, производство «Гераней» уже давно локализовано в России, а сам дрон кардинально отличается от иранского прототипа. Самым существенным улучшением, помимо прочих, стало использование реактивного двигателя. Увеличилась дальность полета БПЛА, скорость и высота, даже угол атаки. Возросла масса полезной нагрузки, дрон теперь способен помимо БЧ применять ракеты класса «воздух-воздух». Беспилотники переносят на борту FPV-дроны, а после их пуска выступают в качестве ретранслятора для управления.

Прогресс в усовершенствовании беспилотников не стоит на месте. В начале года противник впал в панику по поводу применения реактивных дронов-камикадзе уже пятой версии. Отмечается, что «Герань-5» выполнена по обычной аэродинамической схеме (форма корпуса приближена к ракете), имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. Дрон оснащается боевой частью массой 90 килограммов и способен поражать цель на расстоянии до 1500 километров (с БЧ 50 кг), развивая скорость до 600, а по некоторым данным до 900 км/ч. Высота полета — до шести километров.

При этом «Герань-5» может применяться с самолетов, в частности штурмовиков Су-25, а сам беспилотник способен нести ракеты «воздух-воздух» для противодействия авиации. Запуск с самолета вблизи линии фронта позволяет управляемому наземными силами дрону находиться в воздухе продолжительное время, осуществляя не только удары, но и проводя разведывательную съемку местности. Фактически, БПЛА стал «бюджетным» аналогом крылатой ракеты и одновременно аппаратом разведки.

В сети опубликовано очередное видео удара российского беспилотника по одному из объектов энергетики у села Мошенка Сумской области. Утверждается, что на кадрах показано как раз применение 4 апреля реактивных беспилотников «Герань-5» по предприятию «Ахтырканефтегаз».

Повреждения получили перерабатывающая установка на территории предприятия, а также как минимум один резервуар с горючими веществами. Визуальную фиксацию атаки вели как сами дроны-камикадзе, так и летавший над объектом разведывательный БПЛА ZALA. Расстояние от ЛБС до объекта составляет около 50 километров. Вероятно, «пятерки» начали оснащать онлайн-камерами, необходимыми для прямого управления оператором и фиксации результата.

Противник констатирует, что сбить реактивный БПЛА зенитными дронами, с вертолетов и легких гражданских самолетов невозможно, тем более стрелковым оружием мобильных огневых групп (МОГ). Об этом пишет украинский эксперт по беспилотной авиации, советник министра обороны Бескрестнов, известный по позывному «Флэш».

«Герань-5» уже больше похожа по форме на ракету и способна нести боевую часть весом 90 кг на 1000 километров, а классическая боевая часть «Шахеда» (50 килограммов) – на 1500 километров. Это фактически вся территория страны. Зенитные дроны, вертолеты, спортивные самолеты – все эти средства эффективны до определенной скорости цели.

Для решения проблемы с перехватом реактивных дронов в Минобороны Украины создана специальная группа. Пока что в ее активе призывы к производителям дронов-перехватчиков заняться разработкой систем перехвата ударных БПЛА на скорости, превышающей 500 км/ч. Показанный в ролике дрон вообще сбить не пытались, хотя объект немаловажный.

При этом Бескрестнов грозится довести до 90% эффективность перехвата БПЛА. Видимо, отчеты Воздушных сил ВСУ он не читает. Там и без того сбивают каждый день как раз от 80 до 90 процентов беспилотников, а иногда и больше.