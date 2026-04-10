Показаны кадры удара БПЛА «Герань-5» по нефтегазовому объекту в Сумской области

Источник изображения: topwar.ru
Барражирующие ударные беспилотники «Герань» с момента их первого применения претерпели множество модификаций. На Украине их упорно именуют «Шахедами», указывая на изначальную иранскую принадлежность.
Даже если это так и было на первых порах, производство «Гераней» уже давно локализовано в России, а сам дрон кардинально отличается от иранского прототипа. Самым существенным улучшением, помимо прочих, стало использование реактивного двигателя. Увеличилась дальность полета БПЛА, скорость и высота, даже угол атаки. Возросла масса полезной нагрузки, дрон теперь способен помимо БЧ применять ракеты класса «воздух-воздух». Беспилотники переносят на борту FPV-дроны, а после их пуска выступают в качестве ретранслятора для управления.
Прогресс в усовершенствовании беспилотников не стоит на месте. В начале года противник впал в панику по поводу применения реактивных дронов-камикадзе уже пятой версии. Отмечается, что «Герань-5» выполнена по обычной аэродинамической схеме (форма корпуса приближена к ракете), имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. Дрон оснащается боевой частью массой 90 килограммов и способен поражать цель на расстоянии до 1500 километров (с БЧ 50 кг), развивая скорость до 600, а по некоторым данным до 900 км/ч. Высота полета — до шести километров.
При этом «Герань-5» может применяться с самолетов, в частности штурмовиков Су-25, а сам беспилотник способен нести ракеты «воздух-воздух» для противодействия авиации. Запуск с самолета вблизи линии фронта позволяет управляемому наземными силами дрону находиться в воздухе продолжительное время, осуществляя не только удары, но и проводя разведывательную съемку местности. Фактически, БПЛА стал «бюджетным» аналогом крылатой ракеты и одновременно аппаратом разведки.
В сети опубликовано очередное видео удара российского беспилотника по одному из объектов энергетики у села Мошенка Сумской области. Утверждается, что на кадрах показано как раз применение 4 апреля реактивных беспилотников «Герань-5» по предприятию «Ахтырканефтегаз».
Источник изображения: topwar.ru
Повреждения получили перерабатывающая установка на территории предприятия, а также как минимум один резервуар с горючими веществами. Визуальную фиксацию атаки вели как сами дроны-камикадзе, так и летавший над объектом разведывательный БПЛА ZALA. Расстояние от ЛБС до объекта составляет около 50 километров. Вероятно, «пятерки» начали оснащать онлайн-камерами, необходимыми для прямого управления оператором и фиксации результата.
Источник изображения: topwar.ru
Противник констатирует, что сбить реактивный БПЛА зенитными дронами, с вертолетов и легких гражданских самолетов невозможно, тем более стрелковым оружием мобильных огневых групп (МОГ). Об этом пишет украинский эксперт по беспилотной авиации, советник министра обороны Бескрестнов, известный по позывному «Флэш».
Для решения проблемы с перехватом реактивных дронов в Минобороны Украины создана специальная группа. Пока что в ее активе призывы к производителям дронов-перехватчиков заняться разработкой систем перехвата ударных БПЛА на скорости, превышающей 500 км/ч. Показанный в ролике дрон вообще сбить не пытались, хотя объект немаловажный.
При этом Бескрестнов грозится довести до 90% эффективность перехвата БПЛА. Видимо, отчеты Воздушных сил ВСУ он не читает. Там и без того сбивают каждый день как раз от 80 до 90 процентов беспилотников, а иногда и больше.