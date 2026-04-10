Компания Indra поставит РЛС Lanza 3D ВМС Таиланда

199
0
0
Наземная подвижная трехкоординатная радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и контроля воздушного пространства Indra LANZA 3D (в версии MRR)
Наземная подвижная трехкоординатная радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и контроля воздушного пространства Indra LANZA 3D (в версии MRR).
Источник изображения: Indra Sistemas

ЦАМТО, 9 апреля. Командование ВМС Таиланда заключило с испанской компанией Indra контракт на закупку РЛС дальнего действия Lanza 3D для усиления защиты одной из важнейших военно-морских баз.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, компания Indra разместит РЛС на военно-морской базе в Саттахипе, расположенной к северу от Сиамского залива в провинции Чонбури.

По данным Indra, РЛС позволит обнаруживать широкий спектр угроз в воздушном пространстве и прилегающих водах стратегически важной базы, включая платформы с низкой радиолокационной сигнатурой, а также малоразмерные БЛА.

Контракт был подписан по итогам конкурса с участием ряда ведущих международных компаний. Indra не раскрыла, какой именно вариант РЛС будет поставлен ВМС Таиланда. Как сообщила компания, система будет дополнена несколькими станциями командования и боевого управления (C2), которые также поставит Indra.

Ранее командование ВВС Таиланда заключило с Indra контракты на поставку РЛС Lanza 3D для усиления системы противовоздушной обороны.

Как сообщал ЦАМТО, Indra заключила первый контракт на поставку ВВС Таиланда трехкооординатной РЛС дальнего обнаружения Lanza в сентябре 2018 года. В декабре 2024 года была приобретена еще одна РЛС.

Первая заказанная станция поставлена и интегрирована в усовершенствованную систему боевого управления ПВО Airdef для мониторинга воздушного пространства и управления операциями ВВС.

РЛС Lanza 3D представляет собой трехкоординатную, твердотельную радиолокационную станцию L-диапазона (1-2 ГГц). Она может поставляться в мобильном и стационарном вариантах. РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием обеспечивает обнаружение и сопровождение целей на дальностях от 5 до 256 морских миль. Максимальная высота обнаружения – 30 км. Зона обзора по азимуту – 360 град. Станция специально разработана для работы в условиях высокой влажности.

