Израиль заплатит ВМС США 11,4 млн долларов за обновление ПО своих F-35

Министерство войны США одобрило очередное обновление программного обеспечения истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35I Adir. Это модификация малозаметных многофункциональных самолетов F-35 Lightning II, которые американская авиастроительная компания с 2017 года поставляет специально для ВВС ЦАХАЛ.

Контракт с Lockheed Martin на разработку дополнительного программного обеспечения для израильских истребителей на сумму 11 437 794 долларов заключили ВМС США. Однако платить за апгрейд придется Израилю. Отказаться от этой процедуры невозможно. Проводится она регулярно и является обязательной для всех стран, в автопарке которых состоят американские самолеты.

Причем F-35I Adir — модификация американского F-35 Lightning II с использованием бортового радиоэлектронного оборудования, систем радиоэлектронной борьбы и авионики израильского производства, а также интеграцией израильских систем авиационного вооружения. Но вот за апгрейд ПО Израилю приходится платить регулярно американской компании. По состоянию на 2024 год, закупочная цена одного самолета F-35I Adir составила около 120 млн долларов.

Вся сумма будет выплачена в момент заключения контракта, однако ни одна часть средств не будет израсходована до конца текущего финансового года. Контракт находится в ведении Командования авиационных систем ВМС США в Патаксент-Ривер, штат Мэриленд.

Модификация будет иметь узконаправленный характер. Компания Lockheed Martin Aeronautics, базирующаяся в Форт-Уэрте (штат Техас), создаст три дополнительных пакета данных для программного обеспечения, которые обозначены как «серийные сборки», разработанные на основе существующих базовых версий корпоративного программного обеспечения. В результате обновления программного обеспечения будут внедрены пакеты данных, которые расширят возможности израильских F-35, в том числе в области интеграции датчиков, радиоэлектронной борьбы и вооружения.

Эта работа входит в программу Israel System Development and Design Phase II, которая включает в себя как разработку программного обеспечения, так и системную инженерию для самолетов F-35. Подавляющее большинство работ, 80 процентов, будет выполнено в Форт-Уэрте, а оставшиеся 20 процентов — в местах за пределами континентальной части США, которые не разглашаются. Завершение работ ожидается к марту 2030 года.

В настоящее время Израиль эксплуатирует 48 из 75 заказанных истребителей-невидимок F-35I Adir, что делает его одним из самых опытных эксплуатантов F-35 Lightning II. Поддержание актуальности программного обеспечения этого парка самолетов — обеспечение возможности использования израильскими истребителями новейших видов вооружения. Это постоянная инженерная задача, требующая регулярных инвестиций.