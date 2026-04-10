Войти
ЦАМТО

Yle: финская New Paakkola планирует производить наземные дроны совместно с Украиной

Наземный робот ВСУ
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 9 апреля. Финская New Paakkola планирует совместно с украинской компанией производить наземные дроны, основным рынком для проекта станут страны Северной Европы, сообщает телерадиовещатель Yle.

"Компания New Paakkola подписала предварительное соглашение о производстве платформ для дронов с украинской компанией Remtechnology и финскими инвесторами", – цитирует "РИА Новости" сообщение Yle.

Как уточняет Yle, компания планирует производить наземные дроны на гусеничном ходу, на которые заказчик сможет устанавливать необходимое оборудование.

По словам исполнительного директора Томми Юнтикки, основным рынком для этого проекта станет не Украина.

"Мы планируем доработать дроны так, чтобы они были пригодны для использования в северных странах и могли работать на нашем ландшафте и в наших климатических условиях", – приводит его слова Yle.

По данным Yle, компания планирует начать производство в этом году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 06:52
  • 15454
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 06:11
  • 0
Что может быть в случае возможного (но еще не "решенного") "военного отступления" Трампа в Иране.
  • 10.04 05:12
  • 4
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 10.04 05:07
  • 0
Комментарий к "Новые противокорабельные ракеты помогают Киеву бить по российской территории"
  • 10.04 04:46
  • 0
Комментарий к "Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности"
  • 10.04 02:41
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 09.04 20:00
  • 0
Комментарий к "Российский ЗРК С-400 "Триумф" — головная боль НАТО (The National Interest, США)"
  • 09.04 15:57
  • 1
В России испытывают двигатель, который в будущем может использоваться для полетов на Марс
  • 09.04 15:56
  • 0
Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности
  • 09.04 15:46
  • 0
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 09.04 13:27
  • 1
В США заждались российского МиГ-41
  • 09.04 13:22
  • 1
Медведев: сделка на условиях Ирана будет означать публичное поражение Трампа
  • 09.04 12:49
  • 2
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 09.04 10:52
  • 1046
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы