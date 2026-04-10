Yle: финская New Paakkola планирует производить наземные дроны совместно с Украиной

ЦАМТО, 9 апреля. Финская New Paakkola планирует совместно с украинской компанией производить наземные дроны, основным рынком для проекта станут страны Северной Европы, сообщает телерадиовещатель Yle.

"Компания New Paakkola подписала предварительное соглашение о производстве платформ для дронов с украинской компанией Remtechnology и финскими инвесторами", – цитирует "РИА Новости" сообщение Yle.

Как уточняет Yle, компания планирует производить наземные дроны на гусеничном ходу, на которые заказчик сможет устанавливать необходимое оборудование.

По словам исполнительного директора Томми Юнтикки, основным рынком для этого проекта станет не Украина.

"Мы планируем доработать дроны так, чтобы они были пригодны для использования в северных странах и могли работать на нашем ландшафте и в наших климатических условиях", – приводит его слова Yle.

По данным Yle, компания планирует начать производство в этом году.