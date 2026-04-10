КНДР провела испытания новых вооружений, включая двигатели МБР и кассетные БЧ

196
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР с 6 по 8 апреля провели испытание системы электромагнитного оружия, бомб с углеродным волокном, предназначенных для нарушения работы электроники и коммуникаций, мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия и кассетной боевой части тактической ракеты «Хвасон-11А» класса «земля-земля». Испытания и демонстрации проходят в рамках пятилетнего плана развития вооруженных сил КНДР и дальнейшего наращивания ракетного потенциала и стратегических возможностей страны.

Как сообщает Пхеньян, испытания показали, что боевая часть ракеты «Хвасон-11А» способна буквально превратить в пепел любую цель на площади 6,5–7 га. Параллельно были проведены огневые испытания двигателя новой тяжелой баллистической ракеты.

Сообщается, что двигатель обеспечивает тягу около 2500 кН, что превышает предыдущие показатели. Наблюдавший за испытаниями лидер КНДР Ким Чен Ын назвал разработку «имеющей большое значение для вывода стратегических вооружений страны на высший уровень». Подобные двигатели могут использоваться в межконтинентальных баллистических ракетах, способных достигать материковой части США.

Также сообщается о тестах новейшего танка, оснащенного системой активной защиты, способной перехватывать почти все современные противотанковые средства и, как утверждается, пока не имеет аналогов в мире. В ходе испытаний оснащенный этим комплексом танк успешно выдержал удары ПТУР и беспилотников самолетного типа.

