Войти
Военное обозрение

Поднимать астронавтов лунной миссии из океана будет корабль-док John Murtha

223
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Командование ВМС США назначило корабль, который будет участвовать в операции по обнаружению и принятию на борт спускаемого аппарата космического корабля «Орион». Речь идёт о космическом корабле, который NASA использует в рамках миссии «Артемида II». Миссия заключается в пилотируемом облёте Луны (без посадки) с дальнейшим возвращением экипажа из 4-х астронавтов на Землю.

Облёт Луны Orion, как уже сообщалось, совершил, представив снимки обратной стороны Луны, посрамив многих «лунных скептиков», например, на предмет того, что до Луны «живым» вообще невозможно долететь, так как радиация в поясе Ван Аллена якобы настолько велика, что может убить человека. Но радиационный пояс астронавты преодолели, выйдя на связь не только с «Хьюстоном», но и с экипажем Международной космической станции. Хотя у скептиков всегда найдутся аргументы, включая и такие: «Да это всё создала нейросеть вместе с Голливудом».

Источник изображения: topwar.ru

Так вот – о корабле ВМС США.

В ВМС решили назначить таковым корабль-док John P. Murtha (LPD 26). Именно он поднимет на свой борт спускаемый аппарат с «лунным» экипажем.

Пресс-служба ВМС США:

Эта миссия отметит первое пилотируемое путешествие человечества в космические окрестности Луны за последние 50 с лишним лет. По завершении миссии капсула Orion приводнится в Тихом океане, где John P. Murtha и его экипаж будут готовы к принятию на борт астронавтов и космического корабля.

К настоящему моменту американская миссия Artemis II продолжается около 7 суток и 10 часов. Примерно через двое с небольшим суток планируется приводнение капсулы «Ориона». По некоторым данным, это восточная часть Тихого океана – в северном полушарии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
