Противник: массовость применения ВС РФ БПЛА «Молния» почти сравнялась с FPV

Источник изображения: topwar.ru

Украинские ресурсы со ссылкой на офицера ВСУ сообщают, что в последнее время ВС РФ массово применяют БПЛА «Молния». Количество ударов «Молниями» уже почти сравнялось с количеством атак обычных FPV-дронов.

Украинский военный сетует, что этот тип БПЛА постоянно модернизируется и становится универсальной платформой, используемой не только для ударов и в качестве разведывательного беспилотника, но также и в качестве дрона-ПВО. Наиболее часто «Молния» применяется в прифронтовой зоне. Часто БПЛА этого типа применяются для ударов по целям в Харькове.

Между тем анализ публикуемых кадров объективного контроля применения российских БПЛА показывает, что сейчас акцент со стратегических налетов постепенно смещается на оперативный и оперативно-тактический уровни. Причем, помимо БМ-35, «Италмасов» и «Молний», в этих налетах серьезно возросла и доля БПЛА семейства «Герань». При этом массово применяются не только аппараты с оптико-электронными системами и дистанционным управлением, но и классические варианты, наносящие удары по координатам.

Учитывая, что противник в свои далеко не всегда достоверные сводки традиционно вносит лишь дроны и ракеты, выпущенные по объектам критической инфраструктуры, а успешные прилеты по складам оперативных командований ВСУ, логистической инфраструктуре и локомотивам, как правило, не отображает, очевидно, что соотношение количества беспилотных атак далеко не в пользу ВСУ.

