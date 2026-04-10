Damen спустила на воду многоцелевой корабль поддержки для ВМС Португалии

ЦАМТО, 9 апреля. Голландская Damen Shipyards Group 7 апреля сообщила о состоявшейся на верфи в г.Галац (Румыния) церемонии спуска на воду корабля поддержки Dom Joao II проекта MPV-10720.

Новый многоцелевой корабль поддержки предназначен для ВМС Португалии.

Как ожидается, ходовые испытания корабля, построенного в рамках подписанного в 2023 году контракта, начнутся в конце 2026 года.

Проект MPV-10720 разработан на основе предложенной ВМС Португалии концепции создания многофункциональной военно-морской платформы, обеспечивающей возможность выполнения широкого спектра задач. Корабль обладает высокой степенью автономности, без ограничений может применяться в тропических и умеренных широтах для различных задач, включая океанографические исследования, контроль окружающей среды, оказание гуманитарной помощи и помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий, ведения разведки на море, снабжения.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2023 года Damen Shipyards Group по результатам тендера подписала с командованием ВМС Португалии контракт на проектирование, строительство и оснащение современного многоцелевого корабля поддержки.

Соглашение в основном финансируется Фондом восстановления и устойчивости Европейского Союза (RRF). Из данного фонда на финансирование строительства выделяется 94,5 млн. евро, в дополнение к 37,5 млн. евро государственных инвестиций.

Ожидается, что корабль Dom Joao II будет принят на вооружение ВМС Португалии во второй половине 2026 года.

ВМС Португалии стали первым заказчиком многоцелевого корабля поддержки, основными задачами которого станут обеспечение безопасности на море, снабжение кораблей флота, проведение океанографических исследований, ведение разведки и нанесение ударов необитаемыми аппаратами различных типов, включая авиационные, надводные и подводные. Помимо основных функций, корабль сможет применяться для выполнения широкого спектра других задач, включая поддержку водолазных работ, высадку десанта, оказание помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, проведение поисково-спасательных операций, поддержку спасательных операций на подводных лодках и т.д.

Для проведения океанографических исследований и мониторинга обстановки корабль Dom Joao II будет оборудован лабораториями и жилыми помещениями для научного персонала, ангаром для БЛА.

Спуск и подъем необитаемых подводных и надводных аппаратов будет осуществляться с кормовой аппарели. Летная палуба размером 94х11 м позволит эксплуатировать вертолеты и БЛА весом до 22 т. Грузовая палуба площадью 650 кв. м обеспечит перевозку 18 автомашин или 12-ти 20-футовых контейнеров, что позволит, при необходимости, разместить на борту различные модульные системы, включая больничные учреждения контейнерного типа, гипербарические камеры и т.д.

Как планируется, длина судна составит 107,6 м, ширина – 20 м, экипаж – 48 человек. На борту будут предусмотрены дополнительные помещения для постоянного размещения до 100 специалистов и временного – до 42 человек. Расчетная скорость – до 18 узлов, дальность хода – 10 тыс. морских миль. Благодаря модульному подходу, корабль можно будет использовать круглый год, а его автономность составит не менее 45 суток.