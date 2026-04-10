"Высокоточные комплексы" разработали модификацию гусеничной "Депеши" для боевой подготовки

Гусеничный роботизированный комплекс «Депеша»
Источник изображения: Telegram-канал « Высокоточка»

ЦАМТО, 9 апреля. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех оснастил наземный робототехнический комплекс "Депеша-3" специальным мишенным комплексом.

Техника разработана в интересах боевой подготовки военнослужащих для организации мишенной обстановки. Комплекс также может использоваться для проведения соревнований по стрелковым дисциплинам.

Мишенный комплекс на базе гусеничной "Депеши" повышает эффективность подготовки, позволяет отработать стрельбу по движущимся целям, что способствует улучшению стрелковых навыков.

"Депеши" отличаются универсальностью. Машины можно адаптировать для разной работы благодаря установке различных модулей. Техника способна перевозить грузы, включая провизию, топливо и оборудование, а также эвакуировать раненых.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Проекты
Военные учения
  • Обсуждаемое
  • 10.04 06:52
  • 15454
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 06:11
  • 0
Что может быть в случае возможного (но еще не "решенного") "военного отступления" Трампа в Иране.
  • 10.04 05:12
  • 4
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 10.04 05:07
  • 0
Комментарий к "Новые противокорабельные ракеты помогают Киеву бить по российской территории"
  • 10.04 04:46
  • 0
Комментарий к "Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности"
  • 10.04 02:41
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 09.04 20:00
  • 0
Комментарий к "Российский ЗРК С-400 "Триумф" — головная боль НАТО (The National Interest, США)"
  • 09.04 15:57
  • 1
В России испытывают двигатель, который в будущем может использоваться для полетов на Марс
  • 09.04 15:56
  • 0
Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности
  • 09.04 15:46
  • 0
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 09.04 13:27
  • 1
В США заждались российского МиГ-41
  • 09.04 13:22
  • 1
Медведев: сделка на условиях Ирана будет означать публичное поражение Трампа
  • 09.04 12:49
  • 2
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 09.04 10:52
  • 1046
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы