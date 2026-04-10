"Высокоточные комплексы" разработали модификацию гусеничной "Депеши" для боевой подготовки

ЦАМТО, 9 апреля. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех оснастил наземный робототехнический комплекс "Депеша-3" специальным мишенным комплексом.

Техника разработана в интересах боевой подготовки военнослужащих для организации мишенной обстановки. Комплекс также может использоваться для проведения соревнований по стрелковым дисциплинам.

Мишенный комплекс на базе гусеничной "Депеши" повышает эффективность подготовки, позволяет отработать стрельбу по движущимся целям, что способствует улучшению стрелковых навыков.

"Депеши" отличаются универсальностью. Машины можно адаптировать для разной работы благодаря установке различных модулей. Техника способна перевозить грузы, включая провизию, топливо и оборудование, а также эвакуировать раненых.

