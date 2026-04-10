От Рютте требуют перестать заискивать перед Трампом (Die Welt, Германия)

Welt: встреча Рютте с Трампом обнажила раскол между Европой и США

Встреча Рютте с Трампом не сможет предотвратить раскол между Европой и США, пишет Welt. Готовность европейцев поддерживать США в Иране находится на отметке ниже нуля, а раздражение Трампа растет. И чтобы решить эту проблему, заискивания Рютте перед Трамом уже недостаточно, отмечает автор статьи.

Эли Стоколс (Eli Stokols), Виктор Джек (Victor Jack)

Долгое время тесные отношения главы НАТО с президентом США считались козырем альянса. Однако поддержка его дружелюбного курса в отношении Дональда Трампа начинает таять. Встреча в Вашингтоне проходит на фоне непростых событий.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду снова отправился на деликатную встречу в Белый дом — в надежде в очередной раз удержать президента Дональда Трампа от шагов, способных подорвать трансатлантический альянс и единство.

Однако пока Трампу крайне нужен ясный успех в конфликте вокруг Ирана, его риторика в адрес европейских союзников становится все жестче. Поэтому даже демонстративной публичной благожелательности Рютте вряд ли окажется достаточно, чтобы предотвратить более глубокий, а возможно, и необратимый — разрыв в панатлантических отношениях.

Публично Трамп колеблется между заявлениями о том, что он "очень разочарован" отказом альянса помочь в иранском конфликте, и периодами, когда он пытался снизить градус раздражения. Однако за закрытыми дверями Трамп "очень последователен" в своей фрустрации, рассказал высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности.

Президент, который на прошлой неделе заявлял журналистам, что "пересматривает" роль США в альянсе. При этом без большинства в две трети в Сенате или соответствующего закона Конгресса он не может вывести Соединенные Штаты из НАТО. "Есть и другие способы, чтобы уменьшить нашу вовлеченность в дела альянса", — добавил чиновник.

Взаимное разочарование

Не вдаваясь в детали, чиновник дал понять: Трамп, например, может сократить американское финансирование операций НАТО, уменьшить военное присутствие в Европе или даже прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной в конфликте с Россией.

На пресс-конференции в понедельник Трамп намекнул, что его растущее неприятие НАТО "началось" после того, как Европа в начале года воспротивилась его давлению. В январе он угрожал забрать Гренландию у Дании. "Мы [США] хотим получить Гренландию. Они не хотят отдавать ее нам. И я сказал: “До свидания”".

Одновременно в Брюсселе и во многих европейских столицах растет раздражение по отношению к США, что еще больше усложняет задачу Рютте. Он пытается сгладить углы в интересах альянса в момент, когда антиамериканские настроения в Европе усиливаются. К тому же, многие страны НАТО недовольны тем, что их попытки пойти Трампу навстречу почти не получают ответных шагов.

Партнерское издание газеты Die Welt — Politico — пообщалось с десятью бывшими и действующими представителями НАТО. Некоторые из них из-за чувствительности ситуации попросили об анонимности. Они рассказали о растущей дистанции по отношению к Трампу, особенно из-за конфликта вокруг Ирана. Эта тема вообще-то выходит за рамки ключевой миссии альянса, но именно она стала центральным предметом спора. "Готовность европейцев поддерживать США находится на отметке ниже нуля", — отметил высокопоставленный представитель Европейского союза.

Президент США Дональд Трамп проводит двустороннюю встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Источник: © REUTERS / Jonathan Ernst

Самая трудная задача для Рютте

После успешного саммита НАТО прошлым летом в Гааге генеральному секретарю предстоит, возможно, самая сложная миссия. До сих пор ему удавалось, с одной стороны, подтолкнуть союзников — по настоянию Трампа — к увеличению оборонных расходов, а с другой — отговорить президента от планов по захвату Гренландии. Теперь он стремится еще прочнее удержать Трампа в орбите альянса.

"Я надеюсь, что Рютте не забудет: он представляет там всех членов НАТО, а не одну страну, — написала в сообщении либеральный французский депутат Европарламента и член комитета по обороне Натали Луазо. — Он должен ясно сказать Трампу, на что тот может рассчитывать со стороны союзников (на поддержку в случае нападения на США) и на что нет (на участие в военной кампании, начатой без причины и без ясной стратегии). Это укрепило бы авторитет Рютте и, возможно, помогло бы Трампу это понять".

Однако недовольство Трампа продолжает расти. Во-первых, Европа отвергла его угрозы, затрагивающие суверенитет члена альянса. Во-вторых, союзники по НАТО отказались участвовать в операции против Ирана.

"Президент Трамп ожидает, что Соединенные Штаты будут получать в ответ справедливое отношение, — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии изданию Politico. — К сожалению, многие его предшественники — и демократы, и республиканцы — позволяли, чтобы наша страна оказывалась в проигрыше из-за недобросовестных торговых практик и несоразмерных международных организаций".

По ее словам, Трамп разочарован тем, что НАТО и другие союзники не проявили большей готовности помочь в ходе операции "Эпическая ярость", хотя его усилия по устранению иранской угрозы отвечают и их интересам. "Соединенные Штаты это запомнят", — сказала Келли.

Европейские государства предпочли не направлять войска в Персидский залив, а некоторые даже отказали США в доступе к совместным военным базам или к своему воздушному пространству для действий в рамках военной кампании. Кроме того, ряд глав государств и правительств публично критиковали Трампа — особенно резко это делал президент Франции Эммануэль Макрон. Он объяснил сдержанность Европы в том числе тем, как Трамп обращается с альянсом. "Если мы каждый день будем сеять сомнения относительно своих обязательств, мы лишим договоренности в рамках НАТО их сути", — отметил Макрон.

Председатель комитета по обороне Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман приветствовала переговоры Рютте и Трампа, но усомнилась в их результате. "Результата будет достигнуть трудно, потому что ожидания президента США от европейских членов НАТО, которых он ни разу не привлекал к обсуждению и к которым проявляет интерес лишь тогда, когда это выгодно ему самому, — поразительны", — отметила политик.

"Нельзя месяцами давить на европейских партнеров пошлинами и одновременно принижать поддержку стран НАТО в Афганистане, а потом ждать, что европейцы будут прыгать по первому требованию Трампа. К тому же президент США абсолютно непредсказуем: то, что он говорит сегодня, завтра уже может не иметь силы", — добавила она.

По словам одного из представителей НАТО, "давно запланированная" встреча должна "развить успех саммита НАТО 2025 года, углубить сотрудничество оборонной промышленности по обе стороны Атлантики и подчеркнуть актуальные изменения в сфере безопасности, в том числе связанные с Ираном".

Трамп ищет козла отпущения в иранском кризисе

Европейский представитель одной из стран НАТО предполагает, что Трамп все чаще рассматривает альянс как удобного виновника того, почему так неудачно складывается иранский конфликт. "Очевидно, сейчас не лучшее время для трансатлантических отношений, — подчеркнул дипломат. — Трамп явно недоволен тем, как проходит иранская операция, и ищет виновных среди союзников".

Трамп не консультировался с НАТО до начала боевых действий. Но это не уберегло Европу ни от его раздражения, ни от экономических последствий. После того как Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, цены на нефть резко пошли вверх.

"Очевидно, мы не виноваты в исходе конфликта, но, думаю, и не все заявления из Европы были полезны", — подчеркнул европейский представитель. По его словам, обеим сторонам Атлантики сейчас следует действовать максимально осторожно, чтобы избежать долгосрочного ущерба в двусторонних отношениях.

Надежда на личные отношения

В НАТО сейчас нет единства по вопросу возможного участия в иранском конфликте. Поэтому генеральному секретарю, по сути, нужно опираться лишь на личные отношения с президентом, которого он при любой возможности осыпал восторженными похвалами.

"Очевидно, что со стороны НАТО он ничего не может предложить по Ирану: это не входит в мандат альянса, — заявил высокопоставленный дипломат НАТО. — Полагаю, он вновь подчеркнет, что европейские союзники и Канада берут на себя все больше ответственности за коллективную безопасность в Европе".

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Источник: Фото: REUTERS/Evan Vucci

Союзники, в свою очередь, ждут от Рютте, что он акцентирует значение НАТО для интересов США. Кроме того, он должен вернуться с более ясным пониманием того, чего именно Трамп требует от европейских партнеров, считают два дипломата НАТО. При этом, по словам двух экспертов, знакомых с обсуждениями, от встречи не ожидают громких заявлений о какой-то инициативе НАТО в контексте иранских событий.

Один из дипломатов выразил сомнение, что такие аргументы в нынешней ситуации окажутся для Трампа достаточными: по его словам, текущая фаза конфликта политически гораздо рискованнее для президента, чем любая предыдущая.

"Положение непростое. Рютте единственный, кто может сесть с Трампом и попытаться склонить его к более позитивному отношению к сотрудничеству с союзниками по НАТО", — отметил Курт Волкер, бывший посол США при НАТО при президенте Джордже Буше-младшем.

"Это большой вызов, и он точно не будет легким. Однако у Рютте хорошие отношения с Трампом. Он понимает, как тот мыслит и как реагирует, и должен действовать соответственно: творчески и на опережение".