В США предрекли провал программы истребителя F-47

Фото: U.s. Air Force Graphic / Handout via Reuters.

Иствуд: США могут провалить программу истребителя F-47 из-за высокой стоимости

Программа создания истребителя шестого поколения F-47 может обернуться провалом из-за слишком высокой стоимости самолета. Проблемы программы предрек обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

По его словам, главной проблемой перспективной разработки стала амбициозность. Для обеспечения заявленных характеристик потребуются новые стелс-покрытия, которые еще не разработали. Также Военно-воздушные силы (ВВС) США еще не выбрали новый дрон, который станет ведомым истребителей. Кроме того, F-47 нужен принципиально новый силовой агрегат для полетов на скорости около трех чисел Маха. Все это приведет к значительному увеличению стоимости программы.

Считается, что каждый F-47 обойдется казне Вашингтона примерно в 300 миллионов долларов. По словам Иствуда, это слишком дорого даже с учетом проекта оборонного бюджета в 1,5 триллиона долларов. «Никто не хочет отказываться от каких-либо характеристик, но цена в 300 миллионов долларов за единицу слишком высока», — говорится в материале.

В сентябре 2025 года западное издание Military Watch Magazine писало, что разработка F-47 на годы отстает от конкурирующих китайских программ. Американский самолет может совершить первый полет в 2028 году.

  • Обсуждаемое
  • 10.04 06:52
  • 15454
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 06:11
  • 0
Что может быть в случае возможного (но еще не "решенного") "военного отступления" Трампа в Иране.
  • 10.04 05:12
  • 4
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 10.04 05:07
  • 0
Комментарий к "Новые противокорабельные ракеты помогают Киеву бить по российской территории"
  • 10.04 04:46
  • 0
Комментарий к "Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности"
  • 10.04 02:41
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 09.04 20:00
  • 0
Комментарий к "Российский ЗРК С-400 "Триумф" — головная боль НАТО (The National Interest, США)"
  • 09.04 15:57
  • 1
В России испытывают двигатель, который в будущем может использоваться для полетов на Марс
  • 09.04 15:56
  • 0
Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности
  • 09.04 15:46
  • 0
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 09.04 13:27
  • 1
В США заждались российского МиГ-41
  • 09.04 13:22
  • 1
Медведев: сделка на условиях Ирана будет означать публичное поражение Трампа
  • 09.04 12:49
  • 2
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 09.04 10:52
  • 1046
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы