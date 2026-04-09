ВВС США потеряли высокоточную GBU-39 в Иране

Фото: Public Domain
В Иране нашли целую высокоточную бомбу GBU-39 ВВС США

Пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) США, которые атаковали цели в Иране, потеряли одну из высокоточных бомб GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb). Об этом сообщает «Российская газета».

Издание обратило внимание на кадры с упавшей GBU-39, которую нашли на земле. Судя по ее состоянию, бомба не долетела до цели из-за неисправности или воздействия иранских средств радиоэлектронной борьбы.

«Заполучить практически целый экземпляр такой бомбы — большая удача для иранцев, которые обязательно внимательно изучат этот образец», — говорится в публикации.

SDB сочетает относительно малую массу с высокой точностью, что позволяет увеличить количество поражаемых за один вылет целей. Планирующая бомба с раскладывающимися крыльями обладает дальностью более ста километров.

Ранее «Известия» писали, что ВВС США впервые в рамках операции «Эпическая ярость» ударили по Ирану бомбами GBU-57. Они считаются самыми мощными неядерными авиабомбами в арсенале США.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 20:16
  • 15415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 19:49
  • 1042
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 17:52
  • 1
Новейший авиадвигатель ПД-8 завершает сертификацию
  • 08.04 15:28
  • 0
«Научите свою дочь разговаривать на польском»
  • 08.04 15:26
  • 3
Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой
  • 08.04 13:46
  • 1
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"